El presidente Bukele respalda su política de seguridad frente a críticas globales

El presidente Nayib Bukele reafirmó su compromiso con la seguridad de los salvadoreños durante una conferencia conjunta con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, desafiando las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que enfrenta su gobierno.

Defensa de la Política de Seguridad

En una rueda de prensa reciente, Bukele abordó las críticas formuladas por organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que cuestionan la implementación de su «método Bukele» para combatir la delincuencia. Afirmó que estas asociaciones tienden a centrarse en los derechos de los criminales en vez de proteger a la población inocente.

Un Enfoque en las Víctimas

El mandatario destacó: “No entiendo por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de los criminales. ¿Por qué no se consideran los derechos de aquellos que sufren a causa de sus acciones?” Su postura subraya la necesidad de priorizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos honestos.

Un Debate Internacional Caliente

La visita de Kast a El Salvador no solo apuntó a fortalecer la relación entre ambos países, sino que también recalca la relevancia del debate sobre la seguridad en toda la región. La conversación se desarrolla en un entorno donde se discuten los límites del uso de la fuerza en la lucha contra la violencia.

Reacciones en Redes Sociales

Las declaraciones de Bukele encontraron eco inmediato en las redes sociales, generando un debate amplio sobre la interpretación y alcance de los derechos humanos dentro de contextos de alta criminalidad. El presidente insistió en que su gobierno ha priorizado la defensa de la población que no comete delitos, remarcando que “antes, la situación en El Salvador era devastadora”.

Cifras Alarmantes y Nuevas Perspectivas

Bukele subrayó que “hundidos en la criminalidad, eran cientos de miles las víctimas de asesinatos y violaciones”, dejando claro que su enfoque está alineado con proteger a los inocentes. Insistió en que “el 70% de los presos en El Salvador obtendrán su libertad en menos de una década y están participando activamente en programas de rehabilitación”.

Un Futuro en Debate

La defensa de Bukele se da en un contexto de atención internacional creciente, con diferentes organismos reevaluando sus posturas sobre la situación en El Salvador. La declaración del presidente salvadoreño reafirma su intención de priorizar los derechos y la seguridad de los ciudadanos que contribuyen positivamente a la sociedad.