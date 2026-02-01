Descubre el Ejercicio de Moda que Fortalece Cuerpo y Equilibrio

La caminata del granjero, un ejercicio sencillo y efectivo, se ha convertido en la nueva tendencia dentro del mundo fitness. Conectando con lo cotidiano, este movimiento es ideal para quienes buscan mantener un estilo de vida activo.

La caminata del granjero, también conocida como “farmer’s walk”, es más que un ejercicio; es parte de nuestras actividades diarias. Ya sea cargando bolsas del mercado o mochilas, esta práctica forma parte de nuestra rutina.

Este ejercicio combina fuerza y acondicionamiento, donde los participantes caminan una distancia determinada sosteniendo pesas en ambas manos. Su origen se remonta a las labores agrícolas, donde los trabajadores se desplazaban cargando útiles y productos pesados.

Se puede realizar en cualquier lugar, ¡solo necesitas algunas mancuernas o pesas rusas a la mano!

Realizar este ejercicio ayuda al desarrollo de la fuerza y la estabilidad.

Shutterstock



Dan John, un respetado entrenador estadounidense, ha promovido este ejercicio, afirmando que “cargar peso es crucial para expandir nuestras habilidades atléticas”. Esta afirmación ha resonado con muchos aficionados al fitness, convirtiendo la caminata del granjero en un componente esencial de sus entrenamientos.

Por otro lado, el fisioterapeuta Stuart McGill considera que este ejercicio es una verdadera “plancha en movimiento”, resaltando su impacto positivo en la fuerza central y la estabilidad.

Una técnica simple y efectiva

El atractivo de la caminata del granjero radica en su simplicidad y versatilidad, explica la médica deportóloga Julieta Coronado. Este ejercicio involucra la estabilización del core y es adaptable a diferentes niveles de habilidad y tipos de carga.

Mejora la coordinación, el equilibrio y la fuerza de agarre.

Emilio Morenatti – AP



¿Cómo realizar la caminata del granjero?

Existen diversas maneras de llevar a cabo este ejercicio, usando barras diseñadas que permiten cargar peso en sus extremos. Dependiendo de los equipos, puedes encontrar variaciones que incluyen caminatas hacia atrás, de lado o sobre superficies inestables.

Beneficios de la caminata del granjero

Julieta Coronado menciona que, al practicar este ejercicio se trabaja:

“La coordinación, el equilibrio y la fuerza de agarre, lo que lo convierte en un ejercicio completo. Además, lo integra al movimiento diario, mejorando la postura y el control motor esencial para actividades cotidianas.”

Un estudio en el World Journal of Cardiology destaca que ejercicios como la caminata del granjero pueden incrementar la capacidad aeróbica, elevando además la resistencia física durante periodos prolongados.

Realizar esta actividad de forma regular mejora el control postural, esencial para la vida diaria, desde cargar bolsas hasta levantar a un niño. Coronado enfatiza la necesidad de supervisión para asegurar una correcta técnica, evitando lesiones en la zona lumbar o cervical.

Los errores comunes al realizar este ejercicio pueden afectar tu rendimiento. Por eso es importante prestar atención a la forma en que se ejecuta el movimiento.