Bill Cosby admite haber renovado sedantes para drogar a mujeres en siete ocasiones

Bill Cosby, el icónico comediante estadounidense de 89 años, ha hecho explosivas declaraciones bajo juramento, reconociendo que renovó sus recetas de sedantes en múltiples ocasiones para drogar a mujeres con el fin de tener relaciones sexuales. Un testimonio que sin dudas vuelve a sacudir la opinión pública.

Caso Judicial y Conflictos Legales

La controvertida admisión de Cosby se produjo en el contexto de una demanda civil presentada por Donna Motsinger, quien lo acusa de violación. Según documentos obtenidos por el portal TMZ, el actor confirmó que recibió al menos siete recetas de Quaaludes, un sedante potente, de manos de un ginecólogo que era su amigo, el Dr. Leroy Amar, durante una partida de póker.

El Ginecólogo y sus Controversias

El Dr. Leroy Amar, descrito como un médico “deshonrado”, le facilitó la receta en su casa en Los Ángeles antes de 1972. Investigaciones indican que la Junta Médica de California revocó su licencia en 1979 debido a serias infracciones éticas y legales.

El Testimonio de la Demandante

Donna Motsinger alega que fue drogada y víctima de abuso en 1972, mientras trabajaba en un restaurante en Sausalito, California. Según su relato, Cosby le ofreció una pastilla que tomó sin sospechar que era un sedante. Motsinger recuerda haber despertado sin recordar los hechos y sólo vestida con ropa interior en la casa del comediante.

El Pasado Judicial de Cosby

En 2018, Cosby fue condenado en Pensilvania por agresión sexual y cumplió tres años de prisión. Sin embargo, su condena fue anulada en 2021 por la Corte Suprema del estado. En un fallo posterior, un tribunal civil en Santa Mónica le ordenó pagar 500 mil dólares a otra víctima que denunció agresión sexual en 1975, cuando tenía apenas 16 años.

Nuevas Demandas y el Futuro del Comediante

En 2022, el actor enfrentó cinco nuevas demandas por agresiones que supuestamente ocurrieron entre 1969 y finales de los 80, durante su época dorada con El show de Bill Cosby. Aunque había planeado regresar a los medios en 2023, ha mantenido un perfil bajo desde su liberación.

Acusaciones en Masa

Hasta la fecha, más de 60 mujeres han acusado a Cosby de abuso sexual en incidentes que datan desde 1965 hasta 2008. Muchas de estas declaraciones señalan que el comediante utilizó drogas para incapacitar a sus víctimas y llevar a cabo los abusos.