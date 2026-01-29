Economista: Eliminar tipos de cambio distorsivos reducirá el riesgo país

La situación del dólar en Argentina continúa siendo un tema crucial en la discusión económica. El economista Alejandro Barros comparte su perspectiva sobre la reciente estabilidad del tipo de cambio y su impacto en el riesgo país.

En una reciente entrevista con Canal E, Alejandro Barros analizó la actual situación del dólar y su influencia en la economía argentina. Según el experto, la calma en el mercado cambiario no es un acontecimiento aislado, ya que afecta directamente el riesgo país.

Auge del Peso en las Transacciones Comerciales

Barros argumenta que el fortalecimiento del peso en las transacciones locales es esencial para disminuir la percepción de riesgo. Destacó que la estabilidad del tipo de cambio está directamente relacionada con la reducción del riesgo país: “Cuando el dólar se estabiliza y el peso adquiere mayor relevancia en la economía, el riesgo país tiende a disminuir”.

Factores que Influyen en el Riesgo País

El economista subrayó que no es solo la estabilización del dólar lo que importa. “La devaluación también ha sido menor”, afirmó, y enfatizó que eliminar las distorsiones cambiarias podría intensificar esta tendencia. “Con la eliminación de tipos de cambio distorsivos, consecuencia de prácticas administrativas, el riesgo país podría descender aún más”, agregó.

Impacto de los Controles Cambiarios en Empresas

Uno de los puntos que Barros abordó es cómo los controles cambiarios afectan a las empresas y los flujos de capital. Dijo que los distintos tipos de cambio imponen costos adicionales que afectan la rentabilidad y elevan el riesgo país. “Los extranjeros deben pagar un sobreprecio al Gobierno para repatriar sus inversiones”, explicó.

Consecuencias Económicas para las Empresas

De acuerdo con Barros, estos mecanismos han producido pérdidas tangibles para las empresas. “Para convertir dólares en una moneda viable para transferencias al exterior sin restricciones, se debe pagar una prima, lo cual se traduce en pérdidas para aquellas empresas que desean repatriar dividendos o realizar compras internacionales”, dijo.

¿Qué Son las Distorsiones Cambiarias?

Por último, Barros definió qué constituye una distorsión cambiaria: “Se trata de tipos de cambio diferenciales que obligan al Gobierno a liquidar divisas a las empresas. Este tipo de presión gubernamental genera un entorno cambiario distorsivo”, concluyó.