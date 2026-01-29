Mar del Plata: Delincuente asalta a hombre frente a su familia y huye en auto

Un nuevo hecho delictivo sacudió la tranquilidad de Mar del Plata, cuando un ladrón asaltó a una familia en Playa Estrada. El incidente fue captado por un testigo que grabó la fuga del delincuente, intensificando la preocupación por la seguridad en la zona.

Este miércoles, durante el mediodía, un hombre que estaba disfrutando de un día de playa con su familia fue víctima de un robo en Playa Estrada. El atraco, que incluyó la sustracción de pertenencias personales, fue documentado en un video grabado por un transeúnte muy cercano a la escena.

Detalles del robo y la fuga

La grabación muestra al ladrón, que escapa tras haber sustraído objetos de valor, cruzando la avenida Félix U. Camet a toda prisa. A pesar de los esfuerzos del damnificado por alcanzarlo, este último no logró detenerlo. En el vídeo se escuchan gritos de indignación de una mujer que presenció el asalto, que se encontraba en un vehículo cercano: “¡Hijo de puta, qué hiciste!”.

Objetos robados y búsqueda de sospechosos

Según información de Canal 8 de Mar del Plata, el delincuente se llevó una cadena de oro entre otros artículos. Las autoridades están analizando el video para poder identificar el vehículo, un Volkswagen Fox gris, en el que huyó el asaltante, quien posiblemente tenía un cómplice esperando al volante.

Un patrón de robos en la ciudad

Este episodio se suma a otro robo que ocurrió el día anterior, en la intersección de Alvarado y Sarmiento, también captado en cámara. En este caso, un delincuente abordó a una mujer, robándole una cadena antes de escapar en una motocicleta junto a un cómplice. La creciente cantidad de robos en Mar del Plata ha encendido alertas en la comunidad y la Justicia local intensifica las investigaciones.