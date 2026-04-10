BlackRock logra captar $181 millones en un solo día con su ETF IBIT

BlackRock, el gigante de la gestión de activos, ha captado la atención del mundo cripto al registrar 181,8 millones de dólares en su ETF IBIT en un solo día, señalando un renovado interés institucional en Bitcoin.

La reciente jornada fue histórica para BlackRock, ya que su ETF de Bitcoin al contado, llamado IBIT, logró atraer alrededor de 181,8 millones de dólares, lo que se traduce en más de 2.600 BTC. Este acontecimiento marca un hito en las últimas semanas y subraya la creciente inclinación de los inversores institucionales hacia los activos digitales.

¿Un Cambiante Paradigma en la Inversión Institucional?

Este flujo de capital fue respaldado por un volumen aproximado de 1.600 millones de dólares en negociación, lo que demuestra una actividad de inversión notable en el mercado. Este repunte de entradas en el ETF de BlackRock, que permite a los grandes inversores exponerse a Bitcoin sin necesidad de comprarlo directamente, podría presagiar una reactivación del interés tras meses de comportamiento errático.

Un Contexto de Recuperación

El año 2025 fue testigo de retiros importantes de capital en estos fondos, reflejando cautela en el mercado ante factores macroeconómicos que llevaron a los inversores a cosechar ganancias. Sin embargo, el reciente aumento en las entradas podría insinuar una mejora en las expectativas sobre el precio de Bitcoin y una mayor estabilidad en el entorno financiero global.

Flujo de Capital y Precio de Bitcoin

Históricamente, las entradas en ETFs han tenido un impacto considerable en el precio de Bitcoin. A medida que más capital ingresa, se genera una mayor demanda por el activo subyacente. En ciclos anteriores, incrementos sostenidos en flujos hacia ETF contribuyeron a subidas significativas en la cotización de Bitcoin.

Impulso a la Institucionalización de Bitcoin

El liderazgo de BlackRock en este ámbito refuerza la posibilidad de un nuevo impulso alcista si esta tendencia se mantiene. Desde el lanzamiento de los ETFs en Estados Unidos en 2024, BlackRock ha consolidado su papel como actor principal en este segmento, posicionando su ETF IBIT a la cabeza en volumen y activos bajo gestión.

El Futuro de BlackRock en el Ecosistema Cripto

Aunque un solo día de entradas significativas no establece una tendencia definitiva, este hecho es observado atentamente por analistas e inversores. La trayectoria de los flujos en ETFs será determinante para evaluar si el mercado de criptomonedas está ante una nueva fase de expansión o solo experimentando un rebote temporal.