Del Banco a la App: La Innovadora Arquitectura para Proteger tu Dinero Digital

El panorama fintech en Argentina está viviendo una revolución, convirtiéndose en el pilar del sistema financiero moderno gracias al auge de aplicaciones y billeteras digitales. Este fenómeno ha llevado a una adopción sin precedentes en la región.

Según el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp, el uso de servicios financieros digitales en América Latina se ha cuadruplicado desde 2021, con Argentina a la cabeza en adopción de estas herramientas.

La expansión de fintech ha cambiado radicalmente la experiencia del usuario y la seguridad en el sistema financiero. El modelo tradicional, centrado en sucursales físicas y sistemas cerrados, ha sido superado por un enfoque más ágil y distribuido.

Cambios en el Modelo Transaccional

Las transacciones ahora ocurren en un complejo entorno digital: aplicaciones móviles, APIs, y múltiples proveedores tecnológicos interactúan en tiempo real. Este nuevo escenario plantea la necesidad de repensar la seguridad desde una perspectiva integral, donde la protección de datos, la autenticación de usuarios y la prevención del fraude deben adaptarse a un marco más abierto.

Néstor Markowicz, COO de CertiSur, enfatiza: «Hoy, la seguridad financiera se protege en cada punto de contacto digital».

Los Nuevos Puntos de Contacto

Los puntos críticos incluyen:

la app

la API

el dispositivo del usuario

los servicios conectados

Como explica Markowicz, el desafío radica en equilibrar seguridad y experiencia. Los usuarios buscan la rapidez de apertura de cuentas y realización de pagos, pero toda esa agilidad requiere una validación de identidad sólida.

Las arquitecturas de seguridad ahora son más dinámicas, enfocándose en la identidad digital y el cifrado de comunicaciones, protegiendo a los usuarios en un entorno donde el celular se convierte en parte del perímetro de seguridad. Esto da pie a nuevos riesgos como phishing, robo de credenciales y suplantación de identidad.

La Confianza en la Era Digital: Certificados y Cifrado

La infraestructura de las plataformas financieras modernas requiere componentes que funcionen de manera integrada, como:

Cifrado de comunicaciones mediante TLS/SSL

Gestión de certificados digitales

Infraestructura de identidad digital

Sistemas de detección de fraude en tiempo real

Automatización de claves y certificados

Markowicz detalla: «Los certificados TLS son esenciales para garantizar la confianza en Internet». Cada vez que se accede a una app bancaria o se realiza un pago online, un certificado asegura que la comunicación es segura.

El cifrado TLS protege la información durante la transmisión y evita ataques como la interceptación de datos. Sin embargo, la expiración de certificantes puede generar interrupciones en los servicios, poniendo en riesgo la operatividad de las plataformas.

Un Futuro Seguro para las Fintech

Las fintech combinan diversas capas de seguridad que operan de manera coordinada, incluyendo:

Onboarding digital con verificación de identidad

Biometría facial y validación documental

Análisis del comportamiento del usuario

Sistemas antifraude basados en inteligencia artificial

Cifrado y autenticación mediante certificados digitales

El futuro de la seguridad está marcado por la automatización en la gestión de certificados y la adopción de arquitecturas de Zero Trust, que refuerzan la defensa de las APIs. Estas innovaciones permiten una validación confiable y sin fricciones, mientras que la inteligencia artificial actúa proactivamente ante comportamientos sospechosos.

Markowicz concluye: «Pronto, la seguridad será cada vez más automatizada, protegiendo no solo infraestructuras, sino también identidades digitales y ecosistemas completos».