BCRA quita restricciones: ahora se puede retirar dólares sin límites en el exterior

La reciente flexibilización del control de cambios por parte del Banco Central busca aligerar la presión sobre el dólar, ofreciendo nuevas oportunidades para ahorristas y empresas en Argentina.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha decidido aprovechar la calma en el mercado cambiario implementando una serie de medidas que benefician tanto a individuos como a empresas. Este ajuste busca dar un respiro en un ambiente financiero complicado.

Eliminación de Límites para Ahorristas

Una de las modificaciones más destacadas es la eliminación de los topes de retiro de efectivo para quienes planean viajar al exterior. Anteriormente, los pasajeros solo podían extraer hasta 50 dólares en países limítrofes y 200 en el resto del mundo. Con esta nueva medida, los ahorristas podrán disponer de mayores montos, facilitando sus viajes.

Facilidades para Exportadores

Las empresas exportadoras también se beneficiarán. Ahora, podrán extender el plazo para liquidar divisas obtenidas por ventas, alineándose con las condiciones que ya aplican en el sector servicios. Las nuevas disposiciones incluyen:

Plazos Diferenciados por Sector

Se han establecido plazos diferenciados que buscan adaptarse a las necesidades de cada rubro:

Operaciones intrafirma: Las empresas con exportaciones de hasta 200 millones de dólares ahora podrán ingresar sus divisas en un plazo de 180 días, un aumento significativo comparado con el plazo anterior de 60 días.

Industria de Indumentaria: Los exportadores de este sector contarán con un plazo de 365 días, brindando un respiro a un rubro crucial para el comercio exterior argentino.

Áreas Estratégicas: Sectores como el desarrollo espacial y nuclear también podrán extender sus plazos a 365 días, enfocándose en proyectos a largo plazo.

Condiciones Mejores para la Deuda Corporativa

Las empresas ahora tienen más opciones para cancelar deudas en dólares, lo que es esencial para aquellas con compromisos financieros. Además, el BCRA permitirá que las firmas cancelen Obligaciones Negociables hasta tres días antes de su vencimiento, lo que equipara su condición a las emisiones externas.

Iniciativas de Cobertura y Financiamiento

El banco también ha introducido nuevas herramientas de financiamiento. Las empresas podrán acceder al mercado oficial para cubrir deudas en monedas diferentes al dólar, como es el yuan, reduciendo así su dependencia de la divisa estadounidense.

Asimismo, se facilitará el acceso al Mercado Libre de Cambios para la cancelación de obligaciones bajo un esquema de refinanciación más amigable, permitiendo plazos promedios de cuatro años y un periodo de gracia de tres para el capital.

Perspectivas de Normalización Económica

Con un dólar estable, las medidas incluidas en la Comunicación A 8414 reflejan una intención de avanzar hacia una salida gradual del cepo cambiario. El objetivo es enviar señales claras de normalización sin desestabilizar el mercado con un súbito aumento de la demanda de dólares.