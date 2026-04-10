Toyota presenta su modelo más asequible de todos los tiempos

El esperado SUV Toyota bZ3X está a punto de desembarcar en el mercado chino, ofreciendo una alternativa accesible en el competitivo mundo de los autos eléctricos.

La marca japonesa Toyota amplía su gama de vehículos eléctricos con el lanzamiento del bZ3X, un SUV de cinco plazas que promete un precio atractivo de aproximadamente ¥110.000 (US$15.000), lo que representa un 30% menos que el sedán bZ3.

Detalles del Modelo y Cómo Adquirirlo

La comercialización del bZ3X correrá a cargo de GAC-Toyota, la colaboración establecida en 2004 que comparte equitativamente la participación entre ambas compañías. Con unas dimensiones de 4.600 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.645 mm de alto, se posiciona en el segmento C.

Motorización y Opciones de Batería

En cuanto a su motorización, el bZ3X contará con un solo motor de 204 CV y ofrecerá tres alternativas de batería: 50, 58 y 69 kWh, con autonomías prometidas de 430, 530 y 620 km. Sin embargo, el sistema de homologación chino ha generado críticas que sugieren que la autonomía real podría ser menor.

Interior Moderno y Funcional

El habitáculo del bZ3X incorpora una pantalla multimedia de 14,6″ y un tablero de 8,8″ para el conductor, destacándose por un diseño minimalista que aleja el estilo tradicional de Toyota en occidente. La ausencia de botones físicos favorece una experiencia más moderna y adaptada a las preferencias del mercado oriental.

Además, los asientos delanteros y traseros son completamente abatibles, permitiendo crear un espacio de carga de casi tres metros en caso de ser necesario.

Características de Seguridad y Conducción

Las versiones más equipadas, a partir de los US$20.700, incluyen el avanzado sistema de conducción inteligente Momenta 5.0. Este sistema cuenta con 25 funciones de asistencia al conductor, tales como piloto automático en ruta, estacionamiento remoto y asistente en tráfico, junto con un efectivo control de puntos ciegos.

Una Promesa en el Mercado

El Toyota bZ3X está construido sobre la plataforma AEP 3.0, la misma que utiliza GAC Aion V. Toyota ha reportado más de 10.000 pedidos en una sola hora durante la etapa de preventa, lo que demuestra el interés que ha generado en el mercado y su potencial para ser un éxito comercial.