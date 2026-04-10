Dólar Hoy: Cotizaciones en Tiempo Real, 10 de Abril

La reciente fluctuación del dólar en Argentina ha llamado la atención: el tipo de cambio oficial y el informal han mostrado descensos significativos. ¿Qué significa esto para los argentinos?

El Dólar Oficial en Retroceso

El dólar oficial ha caído a $1.400 en el Banco Nación, reflejando una disminución de cinco pesos, equivalente a un 0,4%. Este es el nivel más bajo desde el 26 de marzo, mientras que el dólar mayorista cotiza por debajo de los $1.380.

Caída del Dólar Blue

En el segmento informal, el dólar blue también retrocedió, estableciéndose en $1.385 para la venta. Este valor representa un descenso de cinco pesos, alcanzando su punto más bajo desde el 9 de septiembre de 2025. Desde el inicio de 2026, el dólar blue ha perdido 145 pesos, lo que equivale a un 9,9% de caída.

Consulta en Bancos

En cuanto a las entidades financieras, el dólar minorista se mantiene en $1.405 para la venta en el Banco Nación. Según datos del Banco Central, el promedio del dólar minorista es de $1.409,92 a la venta y $1.359,30 para la compra.

Estabilidad en el Dólar Blue

Por su parte, el dólar blue se sostiene a $1.390 durante esta jornada, marcando el mínimo desde el 10 de septiembre del año pasado. Desde el inicio de 2026, la cotización ha perdido aproximadamente 140 pesos, lo que representa una reducción del 9,1%.