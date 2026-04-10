El elevado costo político de mantener a Adorni

La lealtad del Gobierno hacia Manuel Adorni, jefe de Gabinete, sorprende tras una serie de polémicas que lo involucran. Aunque las encuestas son desfavorables, Karina Milei se mantiene firme en su apoyo.

Un Escándalo que No Se Apaga

La gestión de Manuel Adorni ha estado marcada por controversias, incluyendo su viaje a Estados Unidos acompañado de su esposa en un vuelo oficial, así como un uso cuestionable de recursos públicos al volar en avión privado hacia Punta del Este. A esto se suman compras de propiedades que no parecen razonables considerando su salario en el sector público. Frases desafortunadas, como su declaración sobre “deslomarse” en Nueva York, han dejado una huella negativa en la opinión pública.

¿Qué Implicaciones Políticas Tiene Esta Defensa?

Las encuestas revelan que más del 70% de la población considera a Adorni corrupto, un dato que podría repercutir de manera significativa en la imagen del Presidente y de Milei. A pesar de esto, Milei ha manifestado que el Gobierno no cederá ante la presión. La estrategia parece ser mantener su posición; sin embargo, la controversia sigue acaparando la atención mediática y afecta la percepción del Gobierno.

Una Calculada Decisión Politica

Los hermanos Milei parecen tener claro que, si Adorni se viera obligado a renunciar, las investigaciones podrían extenderse a su propia gestión y afectar el caso $Libra. Adorni ha sido considerado una pieza clave en los planes de Milei para establecer su influencia en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones de 2027. Sin embargo, su imagen se ha deteriorado y su viabilidad como candidato se presenta incierta.

El Futuro de Adorni en la Administración

A medida que la presión continúa creciendo, será crucial que sus superiores evalúen la viabilidad de mantener a Adorni en su cargo. La situación actual plantea interrogantes sobre la dirección que tomará el Gobierno y cómo enfrentará el descontento público.