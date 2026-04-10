Inversor estadounidense responde con humor a críticos de las criptomonedas

El Inversor que Defiende a Bitcoin y Deslumbra con su Visión

Anthony Pompliano, figura clave en el mundo de las criptomonedas, sale al paso de las críticas y reafirma la evolución positiva de Bitcoin en tiempos de crisis global.

Anthony Pompliano, un líder en inversiones y voz autorizada en el ámbito de Bitcoin, ha lanzado un contundente mensaje contra quienes dudan de las criptomonedas. A través de su cuenta en X, Pompliano se burla de los escépticos, afirmando que «los críticos del Bitcoin están hechos un desastre.» El inversor subraya el rol crucial de la moneda digital, destacando que esta ha emergido como un «gran ganador en medio del conflicto geopolítico«. Reconocido por ser cofundador de Morgan Creek Digital y por su popular podcast «The Pomp Podcast«, Pompliano promueve la adopción de criptoactivos y la educación financiera. «Mientras otros activos están en declive, Bitcoin sigue mostrando resultados positivos», añade Pompliano.

Bitcoin en el Contexto del Conflicto en Medio Oriente

Pompliano señala el interés creciente en Bitcoin durante la crisis reciente. «Todos quieren bitcoin ahora mismo», menciona, haciendo referencia a su atractivo incluso para actores como Irán, que lo utiliza como parte de negociaciones estratégicas. «Morgan Stanley busca empaquetarlo para ofrecerlo a sus clientes», agrega, lo que demuestra la adaptación del mercado a esta criptomoneda.

Entre febrero y marzo de 2026, a medida que las tensiones entre Irán y Estados Unidos aumentaron, Bitcoin demostró una evolución notable:

Características Clave del Comportamiento de Bitcoin

Volatilidad extrema: Al anunciarse ataques en febrero, el valor del BTC cayó de u$s68,000 a alrededor de u$s63,000.

Desacople del mercado tradicional: A diferencia de lo observado en 2023, Bitcoin empezó a desvincularse de las acciones tecnológicas. Mientras el S&P 500 caía, BTC experimentó un repunte del 7% mensual, impulsado por flujos de inversores que buscaban proteger su capital en áreas de inestabilidad.

Pompliano se ha establecido como un referente en el análisis del mercado financiero a través de sus redes sociales, donde comparte su perspectiva. Además, ha realizado inversiones significativas a través de Pomp Investments, apoyando startups destacadas como Coinbase, Reddit y Lyft.