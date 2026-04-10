Inflación en CABA: 3% en marzo, impulsada por el aumento en alimentos

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires ha mostrado un nuevo repunte en marzo, según datos del Instituto de Estadística y Censos. Este mes, el índice de precios al consumidor (IPCBA) se incrementó un 3%, reflejando una aceleración con respecto al 2,6% de febrero.

Este notable aumento cerró el primer trimestre con un incremento acumulado del 8,9% y una variación interanual del 32,1%. La situación destaca que la desaceleración de precios no sigue un patrón consistente; tras un 3,1% en enero y un descenso a 2,6% en febrero, marzo trajo consigo un nuevo aumento significativo.

Las Claves del Aumento de Precios

Los sectores que impulsaron este incremento abarcan vivienda, transporte, alimentos, educación y salud, que juntos contribuyeron al 79,6% del ascenso general. En particular, los precios regulados mostraron una presión elevada, subiendo un 6,5% en comparación con el mes anterior, lo que indica un desequilibrio que preocupa a la economía nacional.

Inflación Núcleo y Bienes Estacionales

La inflación núcleo se situó en un 2,7%, mientras que los precios estacionales cayeron un 4,5%. Este último comportamiento se debió, en gran parte, a reducciones en el costo de servicios turísticos y pasajes aéreos. Sin embargo, el sector de Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 2,6%, sigue siendo un componente crítico por su peso en el consumo diario de los ciudadanos.

Alimentos: Motor del Aumento de la Inflación

En detalle, el rubro de Alimentos y bebidas aportó 0,45 puntos porcentuales al índice total, aunque no fue el de mayor aumento porcentual. Dentro de esta categoría, las carnes y derivados se destacaron con un aumento del 6,3%, seguido por pan, cereales y productos lácteos. Por otro lado, la disminución en el costo de frutas y verduras ayudó a frenar un aumento aún mayor.

Análisis por Bienes y Servicios

Los bienes en general incrementaron un 2,8% en marzo, mientras que los servicios lo hicieron en un 3,1%. Este incremento refleja aumentos notables en cuotas educativas y gastos en restaurantes. La compleja composición del aumento genera preocupación en un contexto donde la economía enfrenta desafíos significativos.

Principales Aumentos de Marzo

El rubro que más incrementó este mes fue educación, con un aumento de 8,6%. Le siguieron transporte con 6%, impulsado por el costo de combustible y pasajes, y equipamiento y mantenimiento del hogar, con un 3,9%. Estos cambios dejan claro que la combinación de aumentos en tarifas y precios básicos de consumo sigue golpeando a los bolsillos de los porteños.

La Significativa Influencia de la Carne

A pesar de que Alimentos y bebidas no alcohólicas subió menos que otros rubros, su impacto fue crucial. Las subas en carnes, pescados y lácteos son indicadores de la presión constante que enfrentan los consumidores, quienes sienten el efecto de estos cambios en su vida cotidiana.