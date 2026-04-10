Córdoba reporta tres nuevos casos de chikungunya en el interior de la provincia

Córdoba enfrenta un incremento de casos de chikungunya, con tres nuevos afectados. Conoce todos los detalles y cómo protegerte.

El Ministerio de Salud de Córdoba ha emitido un nuevo informe a través del Departamento de Zoonosis, revelando que se han registrado tres casos recientes de chikungunya en la provincia. De estos, uno es importado de Malagueño y dos son autóctonos provenientes de Villa Dolores.

En total, ya suman ocho los casos de chikungunya desde el inicio de la temporada, de los cuales cinco son locales y tres importados. Por otro lado, no se han reportado nuevos casos de dengue, manteniéndose en cuatro los casos acumulados durante esta temporada (dos autóctonos y dos importados).

Detalles de los Nuevos Casos

Los dos casos autóctonos de Villa Dolores involucran a dos mujeres adultas de 31 y 35 años, quienes recibieron atención ambulatoria en el Hospital Regional. El caso importado corresponde a una mujer de 54 años de Malagueño, tratada en un centro de salud privado de Córdoba.

Acciones Inmediatas Contra el Chikungunya

Ante esta situación, los equipos del Departamento de Zoonosis, en colaboración con los municipios, están llevando a cabo acciones de bloqueo para identificar y eliminar los criaderos de mosquitos en la región. También se están implementando campañas de concientización sobre medidas preventivas entre los ciudadanos.

Importancia de la Prevención en el Hogar

Es vital recordar que las condiciones climáticas actuales facilitan la transmisión del chikungunya, ya que el vector encuentra un entorno propicio para su proliferación en los hogares. Por ello, es esencial eliminar los posibles criaderos de mosquitos en las viviendas, lo que contribuirá a reducir el riesgo de contagio.

El mosquito «Aedes aegypti» se reproduce principalmente en aguas limpias y estancadas, encontrándose en elementos como floreros, bebederos de mascotas y otros recipientes. A continuación, algunas recomendaciones clave:

Pasos para Eliminar Criaderos

Transformar el entorno:

Es crucial cambiar el agua de recipientes como floreros a diario y limpiar bien sus bordes, ya que los huevos de mosquito tienden a adherirse allí. Además, voltear objetos que puedan acumular agua y deshacerse de aquellos que ya no se utilizan es fundamental. Mantener limpias canaletas, tanques de agua y desagües también es esencial para prevenir la proliferación del mosquito.

Medidas para Evitar Picaduras

Ante cualquier síntoma, como fiebre, dolores articulares o sarpullido, es importante consultar a un médico inmediatamente. Algunas recomendaciones para evitar la picadura del mosquito incluyen:

Instalar mosquiteros en puertas y ventanas.

Usar repelentes según las instrucciones del envase.

Vestir ropa de colores claros que cubra brazos y piernas, especialmente al aire libre.

Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.

Aumentar las precauciones en las horas de mayor actividad de los mosquitos, como al amanecer y al atardecer.

Precauciones al Viajar

Si viajas a provincias o regiones donde circulan estos virus, es fundamental extremar las medidas de prevención para protegerte de las picaduras de mosquitos.