Sin Día ni Noche: Estrategias para que los Astronautas Duerma y los Desafíos de un Viaje a Marte

La cápsula Orión, parte del ambicioso programa Artemis, está lista para llevar a la humanidad a nuevos horizontes. Sin embargo, tras el avance tecnológico, se ocultan complejas realidades sobre cómo el cuerpo humano enfrenta estos extremos.

La misión Orión representa un hito en la exploración espacial. Con trayectorias calculadas con una precisión impresionante y sistemas de navegación avanzados, la cápsula se prepara para reingresar a la Tierra, aterrizando en el océano Pacífico cerca de San Diego. Se estima que el momento de amerizaje ocurrirá a las 21:07 (hora argentina), después de haber sido lanzada a velocidades cercanas a los 40.000 km/h, suficientes para escapar de la influencia gravitacional terrestre.

Un Viaje, Dos Realidades

Mientras que los aspectos ingenieriles de la misión están resueltos, como la maniobra de “trayectoria de retorno libre” que utiliza la gravedad lunar para un regreso eficiente, los desafíos biológicos que enfrentan los astronautas son mucho más difíciles de abordar. En el vacío del espacio, el cuerpo humano pierde su sentido natural del tiempo y con él, su capacidad de regular funciones vitales como el ciclo de sueño.

Ciclo Circadiano en el Espacio

Sin los amaneceres y atardeceres que marcan el día en la Tierra, la cápsula Orión utiliza un sistema de iluminación especial que simula la luz diurna, controlando la temperatura de color para engañar al cuerpo y regular así la producción de melatonina. Este sistema, aunque efectivo, no es perfecto. Los astronautas aún experimentan alteraciones del sueño que pueden prolongarse después de regresar a la atmósfera.



Orión: Una nave diseñada para los desafíos del espacio.

Los Desafíos de la Microgravedad

Un viaje a Marte, que podría tomar más de tres años, enfrenta retos adicionales. La microgravedad provoca la pérdida acelerada de densidad ósea, atrofia muscular y alteraciones en la circulación de fluidos, lo que puede llevar a problemas de salud severos. Esto se complica con el impacto psicológico del aislamiento, creando una combinación letal para los astronautas.

Ejercicio y Más Allá

El ejercicio diario es obligatorio para mantener la salud física de los tripulantes, aunque no puede evitar del todo las consecuencias de la falta de gravedad. El cuerpo humano, adaptado a millones de años en la Tierra, no se adapta fácilmente a entornos extremos.

La Búsqueda de Soluciones

Ante estos obstáculos, se investigan diversas soluciones, desde la creación de gravedad artificial hasta tratamientos farmacológicos, pero aún no hay alternativas que resuelvan todos los problemas simultáneamente. La exploración espacial, por lo tanto, se convierte en un reto que va más allá de la ingeniería, adentrándose en el dominio biológico.

La paradoja es clara: mientras que podemos prever trayectorias con exactitud matemática, garantizar la salud del cuerpo humano en esos viajes sigue siendo incierto. Así, la misión Orión plantea una pregunta crucial: ¿en qué condiciones regresarán a casa los astronautas que se aventuren en este emocionante viaje?