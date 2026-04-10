Petróleo se aferra a los US$ 100 mientras la crisis en Ormuz inquieta a los mercados

La reciente tregua entre Estados Unidos e Irán ha traído alivio temporal al mercado del petróleo, pero las dudas siguen latentes. Con precios rondando los 100 dólares por barril, la pregunta es si esta estabilidad se mantendrá o es solo un respiro breve.

Un Mercado En Suspenso

Este viernes, el mercado petrolero experimentó una pausa tensa. Después de un leve rebote, los precios se estabilizaron alrededor de los 95.92 dólares el barril para el Brent y aproximadamente 97.96 dólares para el WTI. La incertidumbre se cierne sobre los inversores, quienes se preguntan si la reciente descompresión geopolítica podrá perdurar o si se encuentra en un escenario temporal.

El Estrangulador Estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro de la crisis actual, siendo responsable del paso de una quinta parte del petróleo y gas mundial. La tregua anunciada generó expectativas de una reapertura de esta vital ruta comercial. Sin embargo, el entusiasmo se ha enfriado ante las crecientes dudas sobre la implementación del acuerdo y la supervisión de la zona. A pesar de la tregua, la circulación de buques sigue viéndose perjudicada.

Tensiones con Irán

Las advertencias de Donald Trump a Irán sobre posibles peajes a los barcos en el estrecho de Ormuz han aumentado la tensión. Trump se opuso a informes que sugerían que Teherán planeaba cobrar en criptomonedas, afirmando que «no es el acuerdo que tenemos». A esto se suman las nuevas rutas trazadas por la Guardia Revolucionaria iraní por motivos de seguridad.

Daños en la Producción

A medida que emergen problemas estructurales en el suministro mundial, los ataques en Arabia Saudita han reducido la capacidad de producción en aproximadamente 600,000 barriles diarios. Esto impacta no solo en la oferta, sino también en las expectativas de producción y exportación a nivel global.

Japón y su Respuesta

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha anunciado la liberación de reservas de petróleo durante 20 días a partir del próximo mes. Esta decisión es crucial para Japón, que depende del Golfo para el 95% de sus importaciones de crudo, y busca mitigar los efectos de un suministro restringido con reservas de emergencia y un aumento en la recepción de petróleo estadounidense.

Alteraciones en el Mercado Petrolero

El conflicto está reformulando la dinámica de precios, con refinerías chinas pagando por el crudo iraní una prima sobre el Brent por primera vez en años. Este cambio en precios señala una escasez relativa y la urgencia de asegurar el abastecimiento.

Impacto Macroeconómico y Repercusiones en Argentina

Los analistas están observando de cerca el impacto macroeconómico del aumento de precios tras el inicio de la guerra. La inflación en EE. UU. podría verse impulsada, lo que complicaría la posibilidad de bajar tasas de interés. Para Argentina, el crudo caro multiplica los costos internos mientras que mejora las exportaciones del sector energético, convirtiendo al petróleo en un tema central para la economía local.

Aunque la estabilidad visualizada este viernes puede parecer un alivio, el ambiente permanece cargado de incertidumbres. Con el estrecho de Ormuz bajo presión, el petróleo se mantiene como el principal barómetro de la crisis global.