Más Vuelos y Conexiones: Expande tus Horizontes

El 6 de abril marcó un hito memorable en la historia de la aviación con la celebración del centenario de Lufthansa. Este año, la aerolínea conmemora sus inicios de manera extraordinaria.

Cien años en el aire. El 6 de abril de 1926, Lufthansa despegó por primera vez desde Berlín, un evento que se rememoró de manera especial el pasado «Lunes de Pascua». Para celebrarlo, dos aviones modernos salieron de Frankfurt y Múnich con destino a la capital alemana: un Boeing 787-9 desde Hesse y un Airbus A350-900 desde Baviera. Más de 400 empleados del grupo y socios disfrutaron de este simbólico viaje, con los aviones decorados en una librea azul especial adornada con una grúa blanca gigante.

Recolegiendo el Legado

El primer vuelo de Lufthansa realizó su travesía con un Fokker Grulich F II hacia Zúrich, mientras que un Dornier Komet III D-580 voló a Colonia. En esta ocasión, los aviones de 2023 honraron aquellos vuelos históricos despegando simultáneamente desde Berlín, generando la emoción de numerosas personas observando el evento.

Rutas y Conectividad Aérea

Con la mirada puesta hacia el futuro, Lufthansa planea aumentar su conectividad entre Francia y Argentina, programando hasta nueve vuelos semanales para la temporada de verano de 2026. Esto incluirá dos vuelos diarios en días específicos durante septiembre y octubre, utilizando aeronaves Airbus A350-900 que pueden llevar a 324 pasajeros.

Innovaciones en la Conectividad

Lufthansa también ha anunciado el despliegue de su sistema de Wi-Fi de alta velocidad gratuito en toda su flota, proyectando que un 40% de sus aeronaves tendrán este servicio disponible para finales de marzo.

Crecimiento Sostenible y Modernización

A medida que se acerca a su centenario, Lufthansa se posiciona entre las 12 aerolíneas más grandes del mundo, planeando expandir su flota a 410 aeronaves de última generación para 2026. Este cambio no solo busca cumplir con una mayor demanda, sino también avanzar hacia un futuro más sostenible, reduciendo emisiones de CO2 en un 20-25% en comparación con modelos anteriores.

Iniciativas Innovadoras

Por otro lado, Latam Airlines ha anunciado una nueva ruta San Pablo-Ámsterdam, aprovechando la alta demanda y el tráfico de conexión, ofreciendo una programación de tres vuelos semanales que se incrementará a seis. Esta estrategia busca consolidar a Brasil como una puerta de entrada a Europa.

Latam también está implementando tecnología avanzada para mejorar la experiencia de los pasajeros, incluyendo el rastreo de equipaje mediante Google.

Una Nueva Aire para el Cabotaje Argentino

A la par, JoyAirline planea iniciar operaciones en el interior de Argentina, con una oferta centrada en vuelos interprovinciales y una flota de Bombardier CRJ-200. La iniciativa busca revitalizar rutas que han sido descontinuadas y mejorar la conectividad en el país.

Un Compromiso con la Experiencia del Cliente

Delta Air Lines, en su camino hacia la sostenibilidad, ha inaugurado un nuevo Sky Club en Denver, diseñado para ofrecer una experiencia premium. Este espacio no solo busca comodidad, sino también reflejar la rica herencia de Colorado.

Opciones Atractivas para Viajar

Finalmente, la propuesta de viajar a Brasil en seis cuotas mensuales a partir de $ 39.000 resuena como una opción atractiva para aquellos que planean sus vacaciones. Con la posibilidad de asegurar tarifas y realizar pagos a plazos, se convierte en una solución accesible para muchos argentinos.