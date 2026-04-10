Fallece Afrika Bambaataa, ícono del hip-hop, envuelto en polémica por acusaciones sexuales

Fallece Afrika Bambaataa, el Ícono del Hip-Hop que Transformó la Música

Afrika Bambaataa, reconocido como el "padrino del hip-hop", falleció a los 67 años en Pensilvania a causa de complicaciones relacionadas con el cáncer. Su amigo y músico Mickey Bentson comunicó la noticia, destacando su impacto en el mundo musical.

Afrika Bambaataa, nacido como Lance Taylor en el Bronx neoyorquino en 1957, nos dejó este jueves mientras dormía. En un emotivo mensaje compartido en su cuenta de Facebook, Bentson enfatizó cómo Bambaataa transformó el hip-hop en una poderosa herramienta de expresión comunitaria y cambio social.

Fundador de la Universal Zulu Nation En 1976, Bambaataa creó la Universal Zulu Nation, buscando ofrecer una alternativa pacífica a las violentas bandas callejeras que predominaban en Nueva York. Sin embargo, su legado también estuvo marcado por serias acusaciones de abuso sexual que surgieron en años recientes.

Controversias y Legado A pesar de su brillante carrera, Bambaataa enfrentó aproximadamente una docena de acusaciones de abuso sexual tras el surgimiento de denuncias en 2016. Algunas de las víctimas se retractaron, pero un caso llegó a los tribunales, donde se declaró culpable por el abuso de un niño durante cuatro años.

Un Cambio de Rumbo que Marcó su Vida Tras dejar la banda Black Spades, Bambaataa realizó su primer viaje a África, una experiencia que transformó su visión del mundo. Decidió alejarse de la violencia y centrarse en la música, adoptando el nombre Afrika Bambaataa, e inició una nueva etapa en la que organizó fiestas como DJ, incorporando el emergente movimiento hip-hop.

Un Legado Musical Inolvidable En 1982, lanzó el icónico tema Planet Rock, que fusionó música electrónica con ritmos de baile, convirtiéndose en uno de los pilares del hip-hop. Entre sus otros trabajos destacados se encuentran Looking for the Perfect Beat (1983) y Unity (1984), este último en colaboración con el legendario James Brown.