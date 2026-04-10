Euphoria Temporada 3, Episodio 1: Fecha, Hora y Todo lo que Necesitas Saber

¡Regresa Euphoria! La tercera temporada promete un regreso épico y mucha tensión

Después de una espera de años, los fanáticos de Euphoria están a punto de vivir de nuevo la intensa vida de Rue y sus amigos. Este domingo, 12 de abril, a las 9:00 p. m. ET, el drama juvenil más aclamado de HBO hace su esperado regreso.

Estreno del primer capítulo de la temporada 3: Horarios por país

El primer capítulo de la nueva temporada llegará simultáneamente a HBO Max. Para que no te pierdas ni un segundo de la trama, aquí te ofrecemos los horarios de estreno por país. Recuerda estar listo para el lanzamiento que promete mantenerte al borde del asiento.

Lo que veremos en el primer capítulo: El regreso de Rue y nuevos conflictos

Bajo el título provisional de El inicio de una nueva era, el primer episodio nos transporta a un futuro de cinco años. Rue (Zendaya) se encuentra lejos de East Highland, enfrentando su lucha por la supervivencia en México, donde su deuda con la narcotraficante Laurie se convierte en una amenaza real y peligrosa.

En este capítulo, Rue ya no solo lidia con su adicción, sino que debe navegar un entorno hostil, lo que añade una nueva capa de tensión a la narrativa.

La vida de Cassie y Nate: Una relación en crisis

El capítulo también presenta la aparente vida perfecta de Cassie (Sydney Sweeney) y Nate (Jacob Elordi). Sin embargo, todo cambia cuando Nate descubre que Cassie ha comenzado a monetizar su imagen como creadora de contenido para adultos. Esta elección la pone en un conflicto directo con Nate, quien se siente traicionado por la decisión de su prometida.

La nueva temporada de Euphoria: Un viaje intenso y conmovedor

Con un total de 8 episodios, la tercera temporada nos lleva a través de una narrativa cruda que explora la realidad post-adolescente de los personajes. Rue no solo debe enfrentarse a su pasado, sino que se adentra en un entorno criminal donde el costo del error es extremadamente alto.

Por su parte, Cassie sigue atrapada en su mundo suburbano, buscando la validación en un entorno que la sexualiza. Su transformación en creadora de contenido para adultos genera una serie de tensiones que no se pueden pasar por alto.

Mientras tanto, otros personajes como Jules (Hunter Schafer) y Maddy (Alexa Demie) también enfrentan sus propios desafíos en una temporada que explora las realidades difíciles de la madurez.