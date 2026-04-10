Cómo la Inflación en EE. UU. Afecta el Ahorro de los Argentinos

La reciente inflación en Estados Unidos genera tensión en el mercado, poniendo en jaque las decisiones financieras de los inversores argentinos.

10.04.2026 • 10:31hs • Mercados

Este viernes, la economía mundial recibió datos cruciales que influirán en las inversiones durante el trimestre. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. aumentó un 0,9% mensual en marzo, superando el 0,3% de febrero, marcando el primer impacto tangible del conflicto en Medio Oriente sobre los precios globales.

Según Balanz Research, la inflación interanual se situó en 3,3%, algo por debajo del esperado 3,4%, pero todavía representa un considerable incremento con respecto al mes anterior.

Este aumento obliga a la Reserva Federal (Fed) a reconsiderar su política, dificultando la posibilidad de una reducción inmediata de las tasas de interés.

El Impacto del Sector Energético

El informe destaca que el sector energético es el principal culpable de este aumento. Desde el inicio del conflicto bélico, el componente de energía se disparó un 10,9%, con un incremento del 21,2% en combustibles.

Este «shock» energético ha aportado cerca de 0,70 puntos porcentuales al aumento mensual.

Lo positivo para la Fed es que el IPC núcleo, que excluye alimentos y energía, apenas subió un 0,2% mensual, lo que indica cierta desaceleración en otros precios de la economía.

La Reacción de Wall Street

A pesar del aumento en la inflación, los mercados han respondido con cautela pero optimismo. Los futuros del S&P 500 y Nasdaq mostraron un ligero incremento tras conocerse que el dato del núcleo fue mejor de lo anticipado.

En otro contexto, la tasa del Tesoro estadounidense a 10 años se ha situado en 4,29%.

Analistas internacionales prevén que este escenario de «inflación inducida por la guerra» con un núcleo controlado sugiere que la Fed podría no verse obligada a subir tasas, aunque habrá que mantenerlas en niveles elevados por más tiempo de lo pensado.

Consecuencias para los Inversores Argentinos: Cedears y Criptomonedas

Las cifras desde Washington acarrean consecuencias notables:

Cedears: La estabilidad en los futuros del Nasdaq otorga confianza a las acciones tecnológicas como Apple, Microsoft y Google. Si la Fed opta por no endurecer su política, estas acciones seguirán siendo atractivas para quienes buscan diversificar carteras en dólares.

Bitcoin: Este activo, que tiende a sufrir ante tasas de interés altas, enfrenta un panorama complicado.

Dólar Global: Una moneda estadounidense robusta restringe el precio de las materias primas, lo que exige atención especial hacia las empresas exportadoras locales.

Como indica el análisis de Balanz, con la desaceleración de los servicios y la estabilidad de los ingresos, el mundo financiero se encuentra expectante respecto a la duración del conflicto en Medio Oriente.

Si se logra una tregua, podríamos ver una disminución en los precios de energía, llevando la inflación a la meta del 2% que persigue la Fed. De no ser así, las altas tasas podrían persistir hasta el segundo semestre de 2026.