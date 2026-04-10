Fundación Ethereum vende 5,000 ETH por $11 millones para optimizar su tesorería

La Fundación Ethereum ha decidido transformar parte de su reserva de criptomonedas en efectivo, un movimiento que busca asegurar su estabilidad financiera y diversificar sus inversiones dentro del volátil mercado cripto.

El 9 de abril de 2026 a las 12:19 hs, la Fundación Ethereum llevó a cabo la venta de 5.000 ETH, equivalente a aproximadamente 11 millones de dólares al precio actual. Esta venta forma parte de una reestructuración interna de su tesorería.

Esta transacción se llevó a cabo mediante CoW DAO, un exchange descentralizado que optimiza las operaciones de gran volumen minimizando su impacto en el mercado a través de la técnica TWAP.

Política Financiera y Estrategia de Diversificación

La Fundación tiene un límite de gasto operativo que representa el 15% de su tesorería y mantiene un fondo que puede cubrir hasta 2,5 años de gastos. A través de revisiones periódicas, monitorean si las reservas en moneda estable cumplen con este objetivo, activando ventas de ETH si es necesario.

El propósito principal de estas decisiones es diversificar las reservas y mitigar la exposición a la volatilidad del Ether, buscando convertir parte de los activos en stablecoins y otros instrumentos más estables para financiar proyectos y cubrir gastos operativos.

Manejo Óptimo y Profesionalización

Este movimiento no debe considerarse una liquidación masiva, sino un ajuste dentro de un portafolio que sigue siendo predominantemente de ETH. La Fundación Ethereum mantiene una de las reservas más significativas de criptomonedas, lo que convierte cada decisión en un reflejo de la salud del ecosistema.

La venta de 5.000 ETH forma parte de una estrategia a largo plazo enfocada en asegurar estabilidad financiera para sustentar el desarrollo del protocolo y garantizar recursos suficientes para subvenciones y proyectos, independientemente de las fluctuaciones del mercado.

En el ámbito financiero, este movimiento es percibido como una gestión estratégica, que reitera el compromiso de la Fundación con una administración más profesional de sus recursos.