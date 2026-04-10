Javier Milei: «Los últimos meses fueron duros, pero no cambiaré de rumbo»

El presidente argentino, Javier Milei, utilizó sus redes sociales para cuestionar la labor del periodismo, asegurando que este se ha desviado de la voz del pueblo y enfatizando que el país avanza positivamente.

En una extensa publicación, Milei afirmó que, a pesar de la percepción negativa que se promueve, “la Argentina está mucho mejor que en 2023”. El mandatario solicitó a la ciudadanía “paciencia” y destacó que, aunque los últimos meses han sido difíciles, “el rumbo es el correcto”, advirtiendo que cambiarlo significaría comprometer logros importantes.

La Voz de la Crítica y la Respuesta del Presidente

Milei expresó que la crítica al periodismo proviene de su convicción de que los medios a menudo reflejan intereses ajenos en lugar de la realidad. “Se arrogan ser la voz de la gente, pero se exponen como la voz de sus amigos o jefes”, afirmó.

Datos y Realidades

En su declaración, el presidente enfatizó que los datos respaldan su afirmación: “Negar la evidencia empírica es ir contra cuatro siglos de progreso científico”. Según Milei, el país presenta el nivel de pobreza más bajo en siete años, lo que contrasta con la narrativa predominante en los medios. “Eso no es análisis: es relato”, subrayó.

Reconociendo Desigualdades

Sin embargo, el mandatario también reconoció que todos los sectores no se benefician de la misma manera. “No significa que todos estén mejor; los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos”, aclaró, destacando la importancia de continuar con esfuerzos económicos para normalizar la vida de los argentinos.

Un Contexto de Dificultades

Milei abordó los desafíos económicos que enfrenta el país, atribuyéndolos a decisiones pasadas de administraciones anteriores. “Los costos de las decisiones irresponsables de años anteriores impactan en la economía actual”, argumentó, añadiendo que estas circunstancias han generado tasas más altas e inflación.

Avances en la Economía

A pesar de las dificultades, el presidente aseguró que “la economía está comenzando a levantar vuelo con fuerza”. Confiado en su gestión, reafirmó que “sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo”, cerrando así su mensaje en un tono optimista.