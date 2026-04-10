“Papa León XIV comienza histórica gira por África”

El Sumo Pontífice comenzará el lunes una ambiciosa visita a África, abarcando 18,000 kilómetros en 11 días y tocando realidades diversas en cuatro naciones.

La gira del papa León XIV marcará un hito, ya que es su primera visita a África desde su elección el año pasado. El itinerario incluye paradas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, donde abordará temas cruciales como la paz regional y el diálogo interreligioso.

Un Itinerario Diversificado

El recorrido abarcará cuatro países con realidades políticas y sociales únicas. La agenda contempla 11 discursos y siete misas antes del 23 de abril, enfocándose en fortalecer los lazos con las comunidades locales y promover la paz.

La Importancia de la Visita a Argelia

La aventura comenzará en Argelia, un país musulmán donde el Papa se convierte en el primer pontífice en visitar. Allí, se reunirá con el presidente Abdelmadjid Tebboune y visitará la Gran Mezquita de Argel. Además, en Annaba, rendirá homenaje a 19 religiosos que perdieron la vida en conflictos pasados.

Reconciliación en Camerún

En Camerún, el Papa llegará a Bamenda, una zona marcada por tensiones internas. Su mensaje se centrará en la reconciliación nacional, dado que la Iglesia católica tiene un papel fundamental en el bienestar de la población en esta región.

Ética Económica en Angola

Su visita a Angola se centrará en la injusticia económica y la necesidad de distribución equitativa de la riqueza. A pesar de contar con valiosos recursos naturales, el país enfrenta altos índices de pobreza, lo que lleva al Papa a enfocar su discurso en la ética empresarial.

Un Cierre Significativo en Guinea Ecuatorial

La gira concluirá en Guinea Ecuatorial, donde no se recibía una visita papal en casi 50 años. El Papa será recibido por el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en Malabo, mientras la comunidad católica local espera con gran entusiasmo esta histórica ocasión.

Con una agenda centrada en la mediación y el apoyo humanitario, el Papa León XIV busca dejar una huella positiva en su paso por África, estrechando lazos y fortaleciendo la labor de la Iglesia en la región.