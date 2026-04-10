Starbucks recibe £13.7 millones en créditos fiscales a pesar del aumento en ventas

En un contexto de aumento de ventas y expansión de su red de tiendas, Starbucks UK revela una realidad compleja marcada por pérdidas significativas y beneficios fiscales.

El brazo minorista de Starbucks en el Reino Unido obtuvo un crédito fiscal de £13.7 millones el año pasado, a pesar de un incremento del 6% en sus ventas y la apertura de más de 90 nuevas tiendas. Este crédito puede utilizarse para compensar futuros impuestos a pagar.

Pérdidas a Contrapelo de las Ganancias

Aunque Starbucks reportó ventas alcanzando los £556.3 millones, sus pérdidas se ampliaron hasta £41.3 millones en el año que finalizó en septiembre. Esta situación coincide casi a la par con los £40 millones pagados en regalías y tarifas de licencia a su empresa matriz.

Estrategias de Aumento en Ventas

La compañía atribuye su crecimiento en ventas a la implementación de aumentos de precios, nuevos programas de fidelización y la introducción de “comida recién horneada en la tienda”.

Reacciones del Sector

Paul Monaghan, CEO del grupo Fair Tax Foundation, expresó su preocupación: “Es como si viviéramos un día de la marmota. Starbucks UK reporta crecimiento de ingresos y número de tiendas, mientras declara pérdidas debido al pago de altas regalías a subsidiarias, resultando en la ausencia de impuesto corporativo.”

Detalles del Créditos Fiscales y Regalías

El crédito fiscal obtenido se produce tras un año en el que Starbucks UK no pagó impuestos corporativos, registrando una pérdida de £35 millones después de pagar £40 millones en regalías. Estas tarifas son dirigidas a una entidad con sede en el Reino Unido, Starbucks Emea, que gestiona similares ingresos en Europa, Medio Oriente y África.

Desempeño Financiero y Aportes de la Matriz

Mientras que el negocio Emea pagó $27 millones (£20 millones) en impuestos corporativos, la cantidad atribuible al Reino Unido es incierta, dado que la subsidiaria tuvo un beneficio de $84.5 millones sobre ingresos de $402 millones. El año pasado, el grupo pagó un dividendo de $207 millones a su matriz en EE.UU., un incremento de $7 millones respecto al período anterior.

Expansión de la Red de Tiendas y Cambios Laborales

Durante el último año, Starbucks UK inauguró 92 nuevas sucursales, alcanzando un total de 1,304, incluidas las operadas por franquiciados. Sin embargo, la empresa recortó 244 puestos de trabajo, ajustando su estructura hacia empleados a tiempo completo.

Desafíos del Entorno Económico

La compañía ha mencionado que sus pérdidas se han acentuado en 2025, debido a un entorno de consumo difícil caracterizado por presiones inflacionarias y una competencia creciente. Los precios del café no tostado han aumentado en más de un 35% desde agosto, sumándose a un incremento del 7.8% en costos laborales y beneficios.

Respaldo Financiero y Perspectivas Futuras

Para enfrentar estas dificultades, Starbucks UK recibió £30 millones de su grupo matriz el año pasado y un adicional de £60 millones en febrero. Esta inyección de capital busca reforzar la posición de liquidez ante las presiones financieras y los costos asociados con una reestructuración. Además, la firma estableció una línea de crédito de £70 millones que expira en diciembre, y reporta £166 millones en deudas a pagar en el corto plazo, un aumento desde los £144 millones del año anterior.