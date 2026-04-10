IPA Day Argento: Córdoba lanza una fiesta nacional para reactivar el consumo de cerveza artesanal

Del 7 al 9 de mayo, Argentina rendirá homenaje a la cerveza artesanal con el IPA Day Argento, un evento que invita a disfrutar y descubrir la rica cultura cervecera del país en distintos bares y cervecerías.

Una Fiesta Cervecera Nacional

El IPA Day Argento surge como una iniciativa de los productores cerveceros para consolidar una fecha nacional que celebre la producción local. En Córdoba, cervecerías ya están listas para participar y se espera la adhesión de muchos más.

Orígenes del IPA Day Argento

Detrás de este evento se encuentra Pocho Fueyo, un reconocido sommelier de cerveza y dueño de MÜNCHEN Birrateca, quien ha dedicado más de diez años al mundo de la cerveza artesanal. “Las tradiciones cerveceras más conocidas en Argentina son foráneas”, señala Fueyo, quien busca establecer una fecha auténticamente argentina en el calendario cervecero.

Un Signo de Identidad Cervecera

Argentina es uno de los pocos países que produce los cuatro ingredientes esenciales de la cerveza: malta, agua, levadura y lúpulo. “La cultura cervecera en Argentina está en alza, pero hay un gran potencial por descubrir”, destaca Fueyo.

Fechas Estratégicas para el Evento

La elección del 7, 8 y 9 de mayo se basa en la temporada de cosecha del lúpulo, la producción en abril y la disponibilidad de cervezas listas para consumir en mayo. Así, esta celebración surte efecto justo en el momento más oportuno y alejado de otras festividades cerveceras.

Participación de Cervecerías en Córdoba

La ciudad de Córdoba contará con la participación de cervecerías como Fermentum Faber, Calvú y Schaf, entre otras. Se están realizando esfuerzos para que más establecimientos de la provincia se sumen a este evento federal que busca resaltar la diversidad y calidad de la cerveza artesanal argentina.

Convocatoria Abierta para Nuevos Participantes

Los organizadores continúan buscando más cervecerías que deseen unirse a la celebración. “Queremos que esta fiesta sea para todo el país, no solo para Buenos Aires. Estamos en contacto con cervecerías de diversas provincias”, comenta Fueyo.

Cómo Inscribirse

Con más de 80 cervecerías ya registradas en el país, los interesados pueden participar a través de las redes sociales y la Cámara Argentina de Cerveceros. Al inscribirse, recibirán un kit de comunicación con material gráfico para darle un toque uniforme a la celebración.

Impulsando la Cultura Cervecera en Tiempos Difíciles

Este evento también surge en un contexto de descenso en el consumo de cerveza artesanal. “Nuestro objetivo es promover la actividad y generar más ingresos en el sector”, asegura Fueyo, quien también resalta el crecimiento de la cultura cervezera en Córdoba, donde el fernet no es el único líder de consumo.

Una Nueva Tradición para el Futuro

Con un enfoque federal y una invitación abierta a participar, el IPA Day Argento se posiciona como un proyecto que busca establecerse como una nueva tradición cervecera que celebre la identidad de la cerveza artesanal argentina, con un fuerte protagonismo proveniente de Córdoba.