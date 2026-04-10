Argentina enfrenta doble desafío: barreras globales y aumento de costos internos para exportar

Desafíos y Oportunidades para las Exportaciones Argentinas en un Mundo Cambiante

A medida que el comercio internacional enfrenta un entorno más complejo, Argentina se encuentra ante un doble reto: adaptar sus estrategias y superar barreras internas para mantener su competitividad.

En el marco actual del comercio global, se evidencian crecientes restricciones y una intensa competencia que impactan directamente en las exportaciones argentinas. Un informe reciente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) revela que uno de cada cinco dólares de las exportaciones enfrenta medidas limitantes. Esta situación no solo afecta la competitividad externa, sino que también pone en evidencia problemas estructurales que el país debe resolver.

Contexto Global y Retos Locales

Precisamente un año después del denominado “Liberation Day”, el Banco Central presentó un análisis sobre cómo la situación internacional ha transformado el panorama comercial. Según este análisis, es imperativo tomar medidas concretas para impulsar la competitividad de los exportadores argentinos. Las políticas comerciales de países como Estados Unidos han generado un clima de incertidumbre que complica aún más el contexto.

Durante la exposición, Fernando Landa, presidente de CERA, enfatizó la necesidad de adaptar estrategias en un entorno global que cada vez impone más limitaciones y barreras. Además, significó que los cambios geopolíticos y climáticos, junto con los recientes shocks en las cadenas de suministro, han llevado a una mayor intervención de los gobiernos en el comercio.

Tendencias Globales y su Impacto

El informe también destaca el aumento de medidas de defensa comercial y nuevas barreras de acceso a los mercados. Para 2025, se proyecta que las restricciones alcanzarán niveles récord, afectando significativamente la dinámica del comercio internacional. Como resultado, el volumen de comercio impactado por estas restricciones es 54 veces superior al total de las exportaciones anuales de Argentina.

Crédito: CERA

La Competitividad como Pilar Fundamental

Afrontar estos desafíos implica fortalecer la competitividad sistémica. Para ello, Argentina debe mejorar sus condiciones internas y trabajar para acercarse a los estándares que rigen en otros países competidores. Sin embargo, los exportadores se encuentran con numerosas limitaciones, como demoras en la devolución del IVA y la obligación de liquidar el 100% de las divisas que generan, lo que dificulta su previsibilidad financiera.

Crédito: CERA

Deudas y Acuerdos en Revisión

El informe también arroja luz sobre la creciente deuda del Estado con los exportadores. A partir de 2024, se ha observado un aumento en los atrasos en la devolución de impuestos, que afectan especialmente a sectores con mayor carga exportadora. Entre abril y diciembre de 2025, las exportaciones aumentaron un 10%, mientras que las devoluciones cayeron un 28%.

Crédito: CERA

Finalmente, el análisis examina los acuerdos internacionales, como el vínculo con Estados Unidos y el acuerdo entre MERCOSUR y la Unión Europea, subrayando las incertidumbres y desafíos que aún permanecen en el acceso a mercados clave.

Ante este complejo panorama, Argentina enfrenta un doble desafío: adaptarse a un comercio global restrictivo y superar sus propias limitaciones internas para mejorar su inserción en el mercado internacional.