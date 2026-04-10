Moria Casán: Festejo de 80 años con serie y musical

La multifacética Moria Casán se prepara para un año lleno de celebraciones. En agosto, estrenará en Netflix una serie que explorará su fascinante vida, mientras que en abril el teatro musical "Moria, el misterio" dará una mirada única a su trayectoria icónica.

Un Vistazo a la Vida de Moria en Streaming Elprimer tráiler de la serie «Moria» ya ha sido revelado y promete ser todo menos convencional. Con una duración de un minuto y medio, la producción inicia con Sofía Gala Castiglione, quien interpreta a la joven Moria, expresando con contundencia: “Soy un caso raro e inusual”.

Una Narrativa de Glamour y Escándalos El avance de la serie nos transporta a un desfile de momentos icónicos en la vida de Moria: camarines, pasarelas, flashes de cámaras y esos trajes brillantes que definieron su imagen. A través de tres etapas de su vida, distintas actrices, incluyendo a Griselda Siciliani y Cecilia Roth, revelarán la complejidad de esta personalidad única.

Momentos Clave y Conflictos Mediáticos El tráiler también destaca pasajes destacados de su carrera, desde su papel en revistas hasta su impacto en la televisión, además de su explosiva relación con la prensa, que la convirtió en un fenómeno cultural.

El Argumento de la Serie Con ocho episodios, la serie se adentra también en los aspectos más controvertidos de la vida de Moria. Se abordarán escándalos y contradicciones que revelan la figura multifacética de la diva, quien logró transformar cada conflicto en parte de su espectáculo personal.

Musical Teatral: “Moria, el misterio” En paralelo, el teatro musical «Moria, el misterio», dirigido por Valeria Ambrosio, ofrecerá una narración diferente sobre la diva. Ambientada en un futuro distópico en 2655, un grupo de arqueólogos descubre un sarcófago que les revela diversos aspectos de la vida de Moria, desde vedette hasta candidata política.

La Complejidad de Moria A medida que investigan, los personajes se dan cuenta de que Moria es difícil de definir. La obra, que cuenta con 23 artistas y música en vivo, destaca que la diva no puede ser encasillada en una sola categoría.

Detalles de la Obra Musical El espectáculo «Moria, el misterio» se presentará en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad desde el 18 de abril hasta el 26. La entrada es gratuita, pero requerirá reserva previa, con la posibilidad de solicitar hasta dos tickets por persona.