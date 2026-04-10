Coniferal asume la gestión de las líneas 21 y 25 en el transporte urbano de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba anunció que a partir de este sábado, la empresa Coniferal se encargará de las líneas 21 y 25 del transporte urbano, una medida que promete mejorar la conectividad para los usuarios.

Coniferal asume la responsabilidad de las líneas 21 y 25 del corredor 2, medidas que buscan optimizar la experiencia de viaje de los ciudadanos. Este cambio forma parte de una estrategia integral del municipio para garantizar un servicio más eficiente y accesible.

Coniferal Toma el Control de las Líneas

La empresa Coniferal reemplazará a TAMSAU en las rutas de estas líneas y ha anunciado la incorporación de 15 nuevas unidades para garantizar un servicio de calidad. Esta reestructuración permitirá que los colectivos que antes operaba TAMSAU sean redistribuidos en otras líneas del corredor, fortaleciendo el sistema de transporte existente.

Uno de los temas pendientes es quién asumirá la gestión de las demás líneas del corredor 2, que ha enfrentado problemas significativos desde la salida de la empresa FAM en marzo.

Detalles de los Recorridos

Las líneas 21 y 25 conectan puntos clave de la ciudad. La línea 21 opera entre la Universidad Empresarial Siglo XXI y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), mientras que la línea 25 cubre la ruta hacia el barrio Fincas del Sur. Los usuarios pueden acceder a información sobre horarios y recorridos a través de la aplicación «Tu Bondi».

Estructura Actual del Sistema de Transporte

La reconfiguración del sistema de transporte en Córdoba queda así: