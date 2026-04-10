La ex fiscal Fein regresará a declarar sobre las irregularidades en la muerte de Nisman

La ex fiscal Viviana Fein se presentará nuevamente este lunes ante la Justicia, en el marco de una investigación que la involucra por posibles irregularidades en la escena de la muerte de Alberto Nisman.

Fein, acusada de no haber preservado adecuadamente el lugar del crimen, está en el centro de un pedido de procesamiento por encubrimiento agravado presentado por el fiscal Eduardo Taiano. Su declaración se llevará a cabo a las 10:30 horas en los tribunales de Comodoro Py, ante el juez Julián Ercolini.

Contexto del Caso Nisman

La causa está asociada a la muerte del fiscal Nisman, hallado sin vida el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero, solo días después de acusar a la entonces presidenta Cristina Kirchner por la firma de un controvertido memorándum con Irán relacionado con el atentado a la AMIA. Durante la investigación, se ha sostenido que la escena del crimen pudo haber sido comprometida, afectando el avance del caso.

Defensa de Fein: Nuevas Declaraciones

El abogado de Fein, Lucio Simonetti, ha solicitado esta nueva declaración para aclarar las acusaciones surgidas en el dictamen de Taiano, argumentando que las respuestas de su defendida fueron malinterpretadas. «La imputación es una conjetura que no se sustenta en evidencias», enfatizó Simonetti, trasladando la responsabilidad a la falta de conclusiones coherentes en la causa.

Acusaciones y Respuestas

En su escrito anterior, Fein criticó las aseveraciones en su contra, haciendo hincapié en que no se explica de manera concreta cómo se habría alterado la escena del crimen y cómo eso afectaría la investigación en su totalidad. «Califico esta investigación como un fracaso y las acusaciones en mi contra solo buscan desviar la atención del verdadero problema», declaró.

Implicaciones en la Investigación

El fiscal Taiano argumenta que las decisiones de Fein en la escena han dificultado la recolección de pruebas cruciales en un caso que se mantiene abierto y complejo. En su dictamen, subrayó que Fein no tomó medidas básicas necesarias para investigar un posible homicidio, lo que la sitúa en una complicada posición legal.

Expectativas para la Nueva Declaración

Este lunes, el foco estará puesto en la declaración de Fein, quien espera aclarar su situación ante el tribunal. La atención mediática y pública se encuentra en aumento, dada la importancia y el misterio que aún rodea la muerte de Nisman.