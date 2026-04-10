Guía para Ver el Festival Coachella 2026 EN VIVO desde México

El emblemático festival Coachella regresa con una edición especial que destaca el talento latino, elevando la música y la cultura en un evento que no te querrás perder.

La edición de este año será especial pues lleva mucho talento latino dentro de uno de los festivales con mayor exposición internacional. (Captura de video IG Coachella)

El festival Coachella 2026 arranca el 10 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California. Conocidos artistas como Justin Bieber, BIG BANG y Sabrina Carpenter encabezan un lineup que promete sorprender a miles de fanáticos. Además, habrá una destacada representación de músicos mexicanos, y aquí te contamos cómo disfrutarlo de manera gratuita.

Fechas Clave del Evento

Este festival icónico se llevará a cabo durante dos fines de semana completos: 10, 11 y 12 de abril, y 17, 18 y 19 de abril. Desde 1993, este complejo en el Valle de Coachella ha sido el hogar de este prestigioso evento musical.

La primavera empieza cuando el festival Coachella emite las primeras notas. (Photo by VALERIE MACON / AFP)

Artistas que Harán Historia

En esta edición, Karol G hará su debut como headliner, marcando un hito como la primera colombiana en encabezarlo. Además, Justin Bieber se unirá a la lista principal después de haber participado como invitado en años anteriores. Sabrina Carpenter también se suma como una de las principales figuras, consolidando su presencia tras actuaciones anteriores.

Cómo Seguir el Festival en Vivo

Las fechas del festival son: 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de abril. Si no conseguiste entradas, puedes explorar opciones de reventa autorizadas en la plataforma AXS. No te pierdas la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de Coachella, donde podrás activar alertas por tus artistas o escenarios favoritos.

Ritmos Latinos que Resuenan

Coachella 2026 promete hacer brillar a la música latina, con la participación de artistas notables como Cachirula & Loojan, quienes representan un regreso significativo del reguetón mexicano al festival, tras una destacada presentación del año anterior.

Una Experiencia Inigualable

Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de experiencias únicas, como la proyección exclusiva del primer episodio de la tercera temporada de “Euphoria” en la zona de camping, añadiendo un atractivo especial a la celebración.

Con seis días de espectáculos y una oferta musical diversa, Coachella 2026 se perfila para ser una edición memorable, reunido a fans de todo el mundo en el vibrante Valle de Coachella.