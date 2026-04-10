Video: Italia – Los juegos de mesa que unen generaciones

Una experiencia única te espera en la Milan Design Week 2026, donde el entretenimiento y el diseño se fusionan en una exposición interactiva que promete transformar la forma en que vemos los juegos.

La muestra, que se extenderá hasta el 10 de mayo de 2026, invita a los visitantes a recorrer un tablero de Risk de 90 m² mientras exploran aproximadamente 60 juegos que abarcan desde los pasatiempos ancestrales hasta los más contemporáneos. El objetivo es poner el juego en el centro del diseño, fomentando la participación activa en lugar de la mera observación.

Un Viaje a Través de la Historia del Juego

Entre los destacados de la exposición se encuentran unos 30 juegos históricos como el Go, el Juego Real de Ur, ajedrez, backgammon y diversas tradiciones de cartas. También se exhiben títulos modernos como Monopoly y Conecta 4. Los curadores, apoyándose en la “Atlante dei Giochi”, presentan los juegos como sistemas de reglas y relaciones sociales, mostrando cómo el tablero se convierte en un espacio público reducido donde se negocian la cooperación, el conflicto y la diversión.

Perspectivas de Diseñadores Reconocidos

Figuras como Spartaco Albertarelli destacan la importancia del juego para comprender las dinámicas sociales. Además, la exposición incluye ediciones artesanales de marcas de lujo italianas, como mesas de carrom de madera personalizadas, sets de Battleship encuadernados en cuero y cajas especiales para el Juego de la Oca.

Un Espacio para Jugar y Conectar

La «Ludoteca», un área dedicada al juego, permite a los asistentes sentarse y disfrutar de actividades lúdicas en conjunto, convirtiendo la exposición en un escaparate de diseño y una vibrante noche de juegos sociales.