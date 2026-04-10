Exóticos en Argentina regresa: el mayor evento de autos deportivos del país

El próximo 12 de abril, el Hipódromo de San Isidro se transformará en un paraíso para los amantes de los autos con la exhibición "Exóticos en Argentina". Más de 180 vehículos de lujo, nacionales e internacionales, estarán en exhibición de 11 a 19 horas.

El evento, organizado por Lucas Gerber, promete ser una celebración inolvidable del fascinante mundo automovilístico. Desde icónicos modelos clásicos hasta las últimas innovaciones de prestigiosas marcas como Ferrari, Lamborghini y Aston Martin, habrá algo para todos los aficionados.

Un Escenario Único para una Experiencia Inigualable

Las instalaciones del Hipódromo de San Isidro, con su entorno natural y elegante, proporcionarán un ambiente perfecto para disfrutar de esta extraordinaria muestra. Los asistentes podrán maravillarse ante una colección premier de vehículos que incluirá destacadas joyas automovilísticas.

Autos Destacados para Admirar

Entre los vehículos que se exhibirán se encuentran:

Porsche 911 GT3 RS 992 (2 unidades)

(2 unidades) McLaren 750S

Lamborghini Urus Demon 170

Camaro Exorcist (solo 100 en el mundo)

(solo 100 en el mundo) Y muchos más, incluyendo diversos modelos de Ferrari, Audi, Viper y Lamborghini.

Un Evento para Todos

No solo se podrá disfrutar de la exhibición de autos. Un desfile de vehículos seleccionados ofrecerá una experiencia dinámica, permitiendo a los asistentes ver y oír estas máquinas en acción. Además, habrá un patio de comidas, un beer garden para mayores de 18 años, un área para niños, entretenimiento y mucho más.

Últimas Entradas Disponibles

La preventa de entradas ya se ha agotado, pero todavía puedes conseguir un último ticket para este evento imperdible. ¡No te quedes sin la oportunidad de vivir esta experiencia única!

Detalles del Evento

Nombre: Exóticos en Argentina – Edición 2026

Fecha: 12 de abril de 2026

Horario: 11 a 19 horas

Ubicación: Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires

Más información: Síguenos en Instagram: @Exoticos_En_Argentina y @Lucas.Gerber