Industria Cervecera en Crisis: La Gastronomía Enfrenta Desafíos

La industria cervecera en Argentina enfrenta un panorama complicado, marcado por márgenes reducidos y dificultades en el consumo. Martín Boan, productor local, comparte su perspectiva sobre esta situación crítica.

El productor cervecero, Martín Boan, en diálogo con Canal E, destacó la difícil realidad del sector, que incluye problemas en la cadena de pagos y un consumo que no logra reactivarse. “La industria cervecera está pasando por un momento similar al de otras actividades productivas. La gastronomía enfrenta también grandes desafíos”, dijo Boan, reflejando un malestar compartido en la economía argentina.

Dependencia del Canal Gastronómico

Una de las claves del problema radica en la estrecha relación entre la industria cervecera y el sector gastronómico. “Nosotros tenemos una importante porción de nuestras ventas que depende de la gastronomía”, explicó, enfatizando que esta situación agrava la crisis ante el bajo consumo generalizado.

Desafíos Financieros y de Rentabilidad

Otro reto crucial es la rentabilidad. Boan advirtió que “los costos son cada vez más ajustados” y subrayó la necesidad de un control riguroso: “Es vital estar constantemente atentos a los costos”. La industria se enfrenta a un incremento pronunciado en tarifas energéticas, las cuales son consideradas un factor principal en la estructura de costos. “En los últimos dos años, hemos visto un aumento significativo en los costos energéticos”, detalló.

Estrategias Innovadoras para Mitigar Costos

Para combatir esta situación, algunas empresas están realizando inversiones estratégicas, como la adopción de energía solar. Sin embargo, Boan reconoció que no todas las cervecerías tienen la capacidad financiera para implementar estos cambios.

El Desafío del Financiamiento

La falta de financiamiento adecuado complica aún más la situación. Boan explicó que actualmente “el financiamiento se basa en una relación entre cliente y proveedor” y que las opciones bancarias son limitadas, con tasas de interés que resultan inaccesibles para la mayoría de los productores.