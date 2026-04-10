Suben Sueldos de Ministros y Secretarios: ¡Aumento del 123%!

El reciente incremento de salarios en el gobierno argentino contrasta con la advertencia de austeridad que el Ejecutivo ha promovido. Mientras se alude a la falta de recursos, un fuerte aumento en las remuneraciones de altos funcionarios ha generado un aluvión de críticas.

En un contexto donde el gobierno pregona la austeridad y la falta de financiamiento, se ha decidido congelar los salarios de algunos funcionarios, a la vez que se otorgan aumentos que son desproporcionados si se comparan con los ingresos del trabajador promedio.

Las cifras revelan un cambio notable: los salarios brutos de los ministros han pasado de $3.584.006 en diciembre de 2025 a proyectar un asombroso $8.020.866 para mayo de 2026. Este incremento del 99% entre diciembre y enero es sólo el preámbulo de un aumento que podría causar controversia.

La Dicotomía del Sacrificio

El aspecto más alarmante de esto no son solo los números, sino el contraste que generan. A penas dos semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó de «lujo» cualquier incremento significativo en jubilaciones que amenazara el equilibrio fiscal. Sin embargo, los ministros y secretarios —quienes verán sus ingresos incrementarse de $3,2 millones a $7,3 millones en el mismo lapso— parecen no verse afectados por tales restricciones.

Gestos de Austeridad en la Cúpula

Para mitigar el impacto en la opinión pública, se ha establecido una cláusula simbólica excluyendo a Javier Milei y Victoria Villarruel de estos aumentos. Mientras el Presidente se mantiene con un sueldo cercano a los $4 millones y la Vicepresidenta a $3,7 millones, la imagen de austeridad busca proteger la imagen presidencial, aunque evidencia la incoherencia dentro de su gabinete.

Desigualdades de una Clase Política

Esta decisión también afecta a figuras prominentes como el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien ahora tiene un salario que supera los 8 millones de pesos. Con los lujos en aumento, la narrativa de la «casta» que sufre el ajuste comienza a desvanecerse.

Mientras empleados públicos y docentes luchan por paritarias que apenas compensan la inflación, en la Casa Rosada se opta por un sustancial aumento salarial para asegurar la comodidad de los altos funcionarios. El ajuste parece ser desigual: los jubilados siguen enfrentando dificultades, mientras que aquellos que firman los decretos reciben alivio financiero retroactivo.