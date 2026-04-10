El sorprendente instrumento de un participante de ‘Es mi sueño’ que dejó boquiabierto a Joaquín Levinton

En el popular programa "Es mi Sueño", la conexión familiar y el talento musical brillaron con fuerza, cautivando no solo al jurado, sino también a la audiencia.

En la más reciente emisión de Es mi sueño, conducido por Guido Kaczka, se destacó la actuación de Julio y Valentina, un dúo de padre e hija que trasladó al público a su mundo musical con una conmovedora interpretación de una chacarera. Aunque no lograron avanzar en la competencia, su presentación resonó en el corazón de todos los presentes.

El Vínculo Familiar a Través de la Música

Valentina, una adolescente de 16 años, compartió su entusiasmo en el escenario: “Siempre en la familia hay música, y eso es fundamental para estar aquí cantando juntos”. Padre e hija, oriundos de Concordia, Entre Ríos, mostraron una faceta más personal de su arte, fusionando sus talentos en una emotiva actuación. “Es una de las primeras veces que cantamos juntos”, agregó Julio, quien se mostró feliz de compartir ese momento con su hija.

La Originalidad de su Instrumento

Durante la evaluación, Joaquín Levinton, miembro del jurado y líder de la banda Turf, se mostró especialmente interesado en la guitarra utilizada por el dúo. “Me llamaba la atención tu instrumento”, comentó, impresionado por los detalles únicos que presentaba. El músico descubrió que se trataba de una guitarra artesanal fabricada por un luthier en Córdoba, lo que generó una conversación amena en el estudio.

Un Intercambio Musical Inesperado

El diálogo fluyó naturalmente, desviándose del formato habitual del programa. Levinton, curioso, preguntó si el instrumento era un charango, y Julio aclaró que se trataba de una guitarra. La presentación, que integró violín y guitarra, cautivó tanto al jurado como a la audiencia mientras interpretaron «Flor de cenizas«, un clásico del folclore argentino.

Un Momento para Recordar

Movido por la espontaneidad y el talento del dúo, Levinton pidió probar la guitarra. Con habilidad, comenzó a tocar «Pasos al costado«, un tema icónico de su banda, provocando un ambiente festivo en el estudio. Los aplausos resonaron al ritmo de la melodía, destacando su popularidad que ha cruzado fronteras.

La Experiencia de un Certamen

Aunque Julio y Valentina no avanzaron en el certamen, su experiencia fue significativa. La decisión del jurado, que incluyó el apoyo de Jimena Barón y Carlos Baute, contrastó con la evaluación de Abel Pintos y Levinton, y resultó en su eliminación. Sin embargo, se despidieron con recuerdos memorables, resaltando el valor de compartir música en familia.