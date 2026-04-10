Veteranos en Acción: ¡Competencia al Máximo!

Fútbol de Veteranos: ¡Un Fin de Semana Imperdible!

Este fin de semana, la pasión por el fútbol se desata con una serie de emocionantes partidos de veteranos que prometen entretenimiento y buen juego en todas las categorías.

Los amantes del fútbol no se pueden perder la intensa jornada que propone la Asociación de Veteranos con un programa completo de partidos en diferentes canchas y categorías.

Partidos del Sábado

Cancha Los Andes

13:45 – El Picadito vs. Prodecat (Maxi Masters)

15:00 – Roca vs. San Pablo (Seniors A)

16:45 – Los Andes vs. Sind. Petrolero Azul (Seniors B)

Cancha Luz y Fuerza

13:45 – Luz y Fuerza vs. América (Maxi Masters)

15:00 – All In vs. 7 de Diciembre (Seniors A)

16:45 – Yupanqui vs. Unión (Seniors B)

Cancha Rodríguez Peña

13:45 – Rodríguez Peña vs. Ferro (Maxi Masters)

15:00 – Rodríguez Peña vs. Los Andes (Masters B)

16:45 – Puerto Argentino vs. Rodríguez Peña (Seniors A)

Cancha Laprida Veteranos

13:45 – Laprida vs. Newbery (Fundadores)

15:00 – Laprida vs. Yupanqui (Maxi Masters)

16:45 – Laprida vs. Ferro (Seniors A)

Cancha Petroquímica Veteranos

13:45 – Petroquímica vs. Laprida (Maxi Masters)

15:00 – Petroquímica vs. Oeste (Masters A)

16:45 – Petroquímica vs. Newbery (Seniors A)

Otros encuentros destacados

A lo largo de varias canchas, también se llevarán a cabo partidos en Los Halcones, Ciudadela y más, destacando el gran compromiso de los jugadores veteranos.

Partidos del Domingo

Cancha Luz y Fuerza

11:00 – San Martín vs. Luz y Fuerza (Súper Masters B)

12:30 – All In vs. Luz y Fuerza (Súper Seniors A)

Cancha Rodríguez Peña

11:00 – Rodríguez Peña vs. Petroquímica (Súper Masters A)

12:30 – Ferro vs. Rodríguez Peña (Súper Seniors A)

Más acción en el campo

Domingo promete ser igualmente emocionante con encuentros en canchas como Laprida, 30 de Octubre y Estrella, donde los jugadores se enfrentarán en diversas categorías.

