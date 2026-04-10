Lituania y Azerbaiyán fortalecen lazos comerciales en energía, comercio y conectividad con la UE

En su reciente visita a Bakú, la Primera Ministra de Lituania, Inga Ruginienė, inició un camino hacia una cooperación más estrecha con Azerbaiyán, enfocándose en áreas clave como la energía, el comercio y la seguridad.

Durante su estancia en Azerbaiyán, Ruginienė subrayó la relevancia de estrechar lazos políticos y económicos en un contexto geopolítico incierto. “Fortalecer nuestra amistad es vital en estos tiempos dinámicos”, aseguró la líder lituana.

Un Vínculo en Expansión

La Primera Ministra destacó la necesidad de colaboración entre los ministerios de ambos países, abarcando sectores como energía, educación, agricultura y defensa. «Cada uno de nuestros ministros tiene múltiples temas de conversación con sus homólogos azeríes, desde energía hasta defensa», explicó.

Ruginienė enfatizó la importancia de la seguridad y la inversión en defensa, mencionando que Azerbaiyán ha avanzado en tecnologías en este ámbito.

Perspectivas de Cooperación Económica

El fortalecimiento de la cooperación económica se presenta como un pilar fundamental de las relaciones bilaterales. Ambas naciones examinan oportunidades para incrementar el comercio y la colaboración en áreas como logística, agricultura y servicios digitales.

Azerbaiyán, como un hub de tránsito regional entre Europa y Asia, representa una oportunidad estratégica para los intereses económicos lituanos, facilitando el acceso a mercados más amplios.

Compromiso Energético

La energía emerge como una de las áreas más destacadas de colaboración, especialmente en el contexto de la diversificación energética de Europa. Las discusiones se centran no solo en el suministro tradicional de energía, sino también en energías renovables, eficiencia energética y tecnologías de transición verde.

Conectividad en el Transporte

La conectividad en el transporte también cobra relevancia, sobre todo con el desarrollo del Corredor Medio, considerado una puerta logística clave entre Este y Oeste. Este vínculo resulta esencial para el compromiso a largo plazo entre el Cáucaso del Sur y la Unión Europea.

Por otro lado, el embajador de Lituania en Bakú, Kęstutis Vaškelevičius, afirmó que Vilnius buscará una mayor interacción con Azerbaiyán durante la próxima presidencia lituana en la UE. “El diálogo entre la UE y Azerbaiyán es crucial para ambos”, concluyó.