Video: Cohete de Hezbollah golpea Safed, Israel, dejando heridos

En medio de un clima de tensión creciente, un ataque reciente en Safed sorprendió a los residentes, provocando un despliegue de servicios de emergencia en la zona.

Ambulancias, bomberos y unidades del Comando del Frente Interno llegaron rápidamente al lugar del impacto, evacuando a los habitantes y realizando inspecciones en los edificios cercanos. A pesar de que varios heridos fueron reportados, aún no se ha confirmado un número oficial de fallecidos.

Un contexto de conflicto permanente

El ataque es parte de los intercambios de fuego que han aumentado entre Israel y Hezbollah desde principios de abril de 2026. Las autoridades establecieron restricciones temporales en la zona afectada, ubicada a aproximadamente 35 kilómetros de la frontera con Líbano, mientras los equipos realizaban búsquedas de escombros y material potencialmente no detonado.

Repercusiones para la población local

Incidentes similares en el norte de Israel han ocasionado daños estructurales limitados, pero han generado una presión constante sobre los civiles de la región. Con las alertas de cohetes activas y la situación aún volátil, las autoridades comenzaron a evaluar medidas de reparación y a reabrir calles cercanas tras el incidente.