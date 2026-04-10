Irán reporta daños en 131 monumentos históricos por ataques

Irán: Patrimonio Cultural Afectado por Conflictos Militares
El patrimonio cultural de Irán atraviesa momentos críticos, con 131 monumentos históricos dañados a causa de recientes enfrentamientos militares en la región.
El ministro de Patrimonio Cultural, Turismo y Artesanía de Irán ha revelado que los daños afectan 20 provincias del país. Los últimos ataques han impactado de manera significativa estos importantes sitios, resaltando la urgencia de su protección.
Monumentos en Peligro
La capital, Teherán, ha sido la más perjudicada, con 63 lugares históricos reportando daños, que varían entre un 10% y más del 50% de su estructura original. Entre los edificios más emblemáticos afectados se encuentra el Palacio de Golestán, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y una pieza clave de la arquitectura safávida y qajar.
Impacto en Otras Provincias
En la provincia de Isfahán, 23 sitios han sufrido serios daños. Destaca el Palacio de Chehel Sotoun, conocido por su incomparable valor arquitectónico. La situación no es menos grave en Kurdistán, donde 12 monumentos han resultado impactados, incluido el antiguo Valle de Khorramabad, que data de hace 63.000 años.
Acciones Internacionales y Alto al Fuego
Frente a esta alarmante situación, el gobierno iraní ha informado a organismos internacionales como las Naciones Unidas y el Consejo Internacional de Museos. La UNESCO ha expresado su inquietud por el resguardo del patrimonio cultural en Oriente Medio, estableciendo una vigilancia activa sobre 29 sitios de importancia universal.
Después de 40 días de tensión, se ha logrado un acuerdo de alto el fuego con una duración inicial de dos semanas. Se espera que las partes en conflicto se reúnan en Pakistán para discutir el futuro y las posibilidades de un cese permanente de hostilidades.