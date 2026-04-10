Ángel presentaba lesiones en la cabeza: ¿Accidente o foul play?

La Muerte de Ángel: Revelaciones Clave en la Investigación

La muerte de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años, ha conmocionado a la ciudad de Comodoro Rivadavia. En una reciente conferencia, los fiscales a cargo del caso desglosaron nuevos detalles que podrían cambiar el rumbo de la investigación.

El fiscal jefe Cristian Olazabal, junto a Facundo Oribone, proporcionaron información impactante respecto a las lesiones del menor. Las autopsias revelaron lesiones intracraneales que habrían sido causadas días antes de su fallecimiento, sugiriendo que los golpes podrían haber ocurrido hasta diez días previos a su muerte.

Investigación en Curso

Aún se esperan resultados de diversos estudios patológicos para determinar el origen de las lesiones y si fueron la causa del fallecimiento. El expediente, actualmente caratulado como **muerte dudosa potencialmente ilícita**, incluye hipótesis como homicidio doloso y abandono de persona seguido de muerte.

Los Principales Sospechosos

Los fiscales han identificado a la madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja como *los principales sospechosos*. Denunciaron que el niño se encontraba en un estado de vulnerabilidad debido a los conflictos familiares existentes.

El Llamado de Emergencia

La tragedia comenzó cuando se recibió un llamado al número de emergencias 107, informando de un menor con dificultades respiratorias en el hogar de Altamirano. Al llegar, el equipo de salud encontró a Ángel en paro cardiorrespiratorio. Desafortunadamente, a pocas horas fue declarado fallecido.

Desarrollo Legal

Por el momento, no se ha convocado a una audiencia ante un juez penal debido a la falta de claridad respecto a los hechos que rodean la muerte del niño. Tanto la madre como el padrastro han sido notificados de su situación como sospechosos, evitando su declaración como testigos para no comprometer futuras gestiones judiciales.

Autopsia y Lesiones

Olazabal señaló que las autopsias inicialmente mostraron traumatismos craneales, de los cuales se debe determinar si fueron causados intencionalmente. «Se investiga como homicidio, pero mantenemos abiertas todas las posibilidades», destacó Oribone.

Impacto Familiar y Judicial

Un punto de discusión ha sido cómo la madre obtuvo la tenencia de Ángel hace solo un mes, habiendo vivido con su padre años anteriores. Los fiscales están analizando cinco expedientes del fuero de Familia para esclarecer este asunto.

Próximos Pasos

Las autoridades planean analizar los teléfonos celulares de la madre y su pareja, los cuales han sido asegurados como parte de la investigación. «Estamos en una fase de recolección de evidencia científica», concluyeron los fiscales.

Comodoro Rivadavia. Reporte especial.