Valor del Dólar: Cierre del 10 de abril

Dólar en Argentina: Últimas Cotizaciones del 10 de abril

El dólar sigue dando de qué hablar en el mercado argentino. Conoce los valores actualizados de las distintas modalidades de cambio para mantenerte al día.

Dólar Blue: ¿Cuál es su Valor Hoy?

Este viernes 10 de abril, el dólar blue finalizó con un precio de $1.375 para la compra y $1.390 para la venta.

Dólar Oficial: Precios del Banco de la Nación

De acuerdo a los datos ofrecidos por el Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial se ubicó en $1.345 para la compra y $1.390 para la venta en esta misma fecha.

Inflación: Alimentos con leve caída, pero lácteos y carnes siguen en el foco.

Dólares Financieros: Números del Día

Dólar MEP: Actualización de Cotización

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se cotiza hoy en $1.413,60 para la compra y $1.415,70 para la venta.

Valor del Dólar al 10 de abril

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar contado con liquidación finalizó hoy a $1.475,80 para la compra y $1.476,40 para la venta.

¿Cuánto necesita ganar una familia en CABA para ser considerada clase media?

Dólar Cripto: Números de la Jornada

Hoy, el dólar cripto se presenta en un valor de $1.472,60 para la compra y $1.472,70 para la venta.

Dólar Tarjeta: Cotización Actual

Para las transacciones en el exterior, el dólar tarjeta se encuentra en $1.813,50.

Los incrementos en educación y alimentación elevan la inflación en la Ciudad al 3%.

Riesgo País: Indicador Clave

Este viernes, el riesgo país, medido por JP Morgan, se sitúa en 556 puntos básicos, reflejando la situación económica actual del país.