El Puma Goity protagonizará su propia serie: un spin-off de ‘El Encargado’

Disney+ Lanza “Zambrano”: La Nueva Serie Derivada Que Promete Más Intrigas Judiciales

En un emocionante anuncio, Disney+ ha confirmado el inicio de las grabaciones de "Zambrano", una serie derivada del personaje que interpreta Gabriel Goity en la exitosa comedia "El encargado".

En “Zambrano”, nos adentraremos en la compleja vida de Matías Zambrano, un abogado penalista con una carrera brillante, pero cuya vida personal deja mucho que desear. La narrativa promete explorar tanto su papel dentro del sistema judicial como las dificultades que enfrenta en su día a día.

Un Proceso Creativo Cautivante

La serie fue creada por los talentosos Mariano Cohn y Gastón Duprat, con la producción ejecutiva a cargo de Guillermo Francella y la dirección de Martín Hodara. Será producida por Pampa Films.

Expectativas y Reflexiones del Protagonista

Gabriel Goity, en una reciente entrevista, expresó su entusiasmo: “Me encantaría contarte mucho más. Pero ya que esté la serie de Zambrano me parece alucinante. Tengo entendido que en estos días voy a poder leer algunas de las cuestiones”. Además, compartió sus emociones sobre el enfoque de la serie: “Cuando se fantaseaba con la serie, se decía que iba a ir por un Zambrano más oscuro, más tribunales. El palo viene por ahí, al poder judicial. Se la agarraron con los encargados, ahora se la van a agarrar con los jueces. Me van a hacer de goma”.

El Encargado y Su Intrigante Dinámica

En “El encargado”, Francella retrata a un personaje que hará lo que sea necesario para mantener su empleo. Eliseo, con su personalidad ambivalente, utiliza su poder de vigilancia para manipular a los residentes. El edificio se convierte en un microcosmos donde cada vecino tiene su propia historia, con Eliseo orquestando una intrincada red de relaciones.

La Conflictuada Relación con Zambrano

La tensión entre Eliseo y Matías Zambrano se establece desde la primera temporada, cuando decide enfrentarse al consejo del consorcio que amenaza con prescindir de sus servicios mediante una votación para construir una pileta en la terraza.

Una Guerra Fría Sin Cuartel

Este conflicto desatado da inicio a una guerra fría entre Eliseo y Zambrano, presidente del consorcio y promotor del proyecto. Goity describe a su personaje como alguien directo y sin hipocresías: “Zambrano es un tipo que va de frente. Todos los personajes son pobres infelices tratando de sobrevivir”.

Continuidad y Nuevas Tramas