Apoyo Renovado a la Elección de Jueces Tras Enfriamiento del Proyecto por la Magistratura

La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales ha instado al Consejo de la Magistratura a acelerar la aprobación de un nuevo reglamento de selección de magistrados, diseñado para aumentar la transparencia en el proceso de elección judicial.

Un Debate Crucial en la Magistratura

En una reciente reunión del Consejo de la Magistratura, se inició el análisis de un reglamento impulsado por la Corte Suprema. Sin embargo, la discusión dejó un sabor amargo, ya que los consejeros enfriaron la propuesta, inicialmente respaldada por los jueces de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El presidente Horacio Rosatti no firmó el proyecto, lo que ha generado tensiones en el entorno judicial.

La Posición de Horacio Rosatti

Durante el encuentro, Rosatti expresó que la iniciativa proveniente de la Corte será “enriquecida” a través de nuevos debates y la inclusión de opiniones de especialistas y ONG’s, quienes han solicitado ser parte del proceso. Este mensaje, en sintonía con lo discutido en las comisiones de Selección y Reglamentación, apunta a que la aprobación del nuevo reglamento no será inmediata.

La Tensión Entre Consejeros

Rosenkrantz y Lorenzetti esperaban una rápida aprobación del reglamento, pero la postura reticente de Rosatti ha agravado la situación. El juez Alberto Lugones, presidente de Reglamentación, afirmó que no firmará ningún documento sin una revisión exhaustiva, añadiendo más incertidumbre al proceso.

Un Proyecto Transformador

El reglamento propuesto tiene como objetivo reducir la «discrecionalidad» en la evaluación de candidatos y limitar la influencia política en el proceso de selección. Esto incluye restricciones en los puntajes asignados durante las entrevistas personales que realizan los consejeros, lo que pretende asegurar un proceso más justo y transparente.

Apoyo de la Academia Nacional de Derecho

En medio de este contexto, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales emitió un comunicado apoyando el nuevo reglamento de selección de jueces. La declaración, firmada por el presidente Alberto Bianchi y el secretario Marcelo Gebhardt, resalta la necesidad de implementar esta normativa para erradicar la discrecionalidad y garantizar un proceso transparente en la elección de magistrados.

Defensores del Sistema Actual

Durante la reunión, algunos representantes de magistrados defendieron el modelo de selección actual. Diego Barroetaveña, juez y consejero, subrayó que todos los jueces son idóneos, aunque aceptó que el reglamento vigente podría mejorarse. Lugones también argumentó que no se puede cuestionar la calidad de las selecciones realizadas en administraciones precedentes.

Conclusiones en un Contexto Tenso

La situación actual en el Consejo de la Magistratura refleja un panorama complejo, donde las tensiones políticas y la búsqueda de una mayor transparencia en la selección de jueces se entrelazan. A medida que el debate avanza, la presión para encontrar un consenso adecuado se vuelve cada vez más significativa.