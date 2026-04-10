¿Por qué invertir en Galicia, Macro y BBVA?

Las principales entidades financieras de Argentina están en el foco de los inversores, con proyecciones que prometen un notable aumento en sus acciones hacia 2026. ¿Estás listo para aprovechar esta oportunidad?

Interés Renovado en el Sector Bancario

Las acciones de los bancos argentinos vuelven a captar la atención del mercado bursátil, impulsando expectativas de incremento significativo para fines de 2026.

Un informe reciente de Allaria destaca que muchas de estas instituciones se encuentran en una zona de precios residual, lejos de sus valores estimados objetivos. Las entidades clave analizadas incluyen:

Grupo Financiero Galicia

Banco Macro

BBVA Argentina

Grupo Supervielle

Perspectivas a Mediano Plazo

A pesar de los resultados trimestrales desfavorables, la atención se centra en la valuación actual y la capacidad de generación de ingresos, además de la posibilidad de un «rerating» en un entorno económico más favorable.

Según el análisis, Galicia se posiciona como el líder en potencial de crecimiento, con estimaciones que sugieren que sus acciones podrían saltar de $6.890 a $15.000. Supervielle, Macro y BBVA también muestran proyecciones alentadoras.

Potencial de Crecimiento de las Acciones

Los pronósticos son claros: el Banco Macro podría experimentar un aumento de $11.590 a $22.000, mientras que BBVA tiene potencial de avanzar de $8.060 a $15.500. Allaria recomienda la compra de estas acciones en base a los datos analizados.

Galicia lidera el Ranking Bursátil

Considerando también los dividendos proyectados, el retorno total para 2026 se torna aún más atractivo. Galicia lidera con un potencial de 119,9%, seguido por:

Supervielle: 107,2%

Banco Macro: 94,6%

BBVA: 93,8%

Desafíos y Oportunidades en el Grupo Financiero Galicia

A pesar de cosechar una pérdida de $83.544 millones en el último trimestre de 2025, Galicia ha sabido mantener un balance positivo. En su desempeño anual, cerró 2025 con una ganancia de $196.046 millones.

Sin embargo, el ratio de morosidad del banco escaló de 5,8% a 6,8%, mostrando una tendencia preocupante. No obstante, el crecimiento en ingresos por intereses destaca como un indicador de su solidez operativa.

Aunque enfrenta retos, Galicia se mantuvo firme en su capacidad de generar ingresos y muestra señales positivas en su negocio principal, reforzando su atractivo para los inversores.