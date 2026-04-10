Cinthia Fernández: «Roberto Castillo será abogado en el caso Ángel»

Cinthia Fernández se ha manifestado públicamente sobre el trágico caso de Ángel, el niño de 4 años cuya muerte está siendo investigada en Comodoro Rivadavia. La modelo reveló que su pareja, el abogado penalista Roberto Castillo, se unirá a la causa para buscar justicia.

La reciente intervención de Cinthia Fernández en el caso de la muerte de Ángel ha generado un gran revuelo en las redes sociales. La mediática confirmó que su pareja, el abogado penalista Roberto Castillo, tomará la representación legal del menor que ha conmocionado a la sociedad argentina.

Fernández compartió la noticia a través de sus plataformas digitales, expresando su compromiso con la familia de Ángel y su deseo de que se haga justicia. “Como estudiante de derecho y mamá, juro que esto no va a quedar impune”, aseguró en su publicación.

Compromiso de un Abogado en Tiempos Difíciles

La modelo también enfatizó la importancia del papel que desempeñará su pareja en la investigación, que intenta esclarecer las circunstancias de la muerte del niño. “Estoy muy feliz de que asumas esta responsabilidad y pongas todo de ti para darle a Ángel y su familia la justicia que merecen”, agregó Cinthia.

Avances en la Investigación Judicial

La causa avanza con diversas diligencias en marcha. La Fiscalía está enfocada en determinar las causas de muerte y si hubo responsabilidad de terceros involucrados. El expediente, que mantiene varias líneas de investigación abiertas, espera resultados de pericias fundamentales para continuar.

Impacto Social y Visibilidad del Caso

La intervención de una figura pública como Cinthia Fernández ha ampliado la visibilidad del caso, que ya había generado una ola de indignación y llamados a la justicia por parte de la comunidad. La participación de personalidades destacadas en estos casos resuena y mantiene el interés social en el avance de las investigaciones.

Por el momento, se aguarda con expectativa cómo se estructurará oficialmente el rol de Roberto Castillo en esta causa tan sensible y qué pasos seguirá la justicia para esclarecer la trágica muerte de Ángel.