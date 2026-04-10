Trump publica video impactante del asesinato de una mujer en Florida.

En medio de la controversia por su política migratoria y declaraciones sobre Jeffrey Epstein, Donald Trump intenta cambiar el discurso nacional a través de un impactante video. Este, muestra un ataque mortal en Florida que, según él, fue llevado a cabo por un "inmigrante ilegal".

Un Video Controversial

El desgarrador video, captado por una cámara de vigilancia en una estación de servicio de Fort Myers, documenta cómo un hombre identificado como inmigrante haitiano atacó brutalmente a una mujer, quien trabajaba como cajera en el lugar. Este hecho ocurrió la semana pasada y ha sido utilizado por Trump para reforzar su narrativa sobre la inmigración.

El Uso de Imágenes Impactantes

La decisión de Trump de difundir tales imágenes perturbadoras a sus seguidores en Truth Social ha sido sorprendente, aunque se alinea con su estrategia de utilizar violencia atribuyéndola a inmigrantes indocumentados, lo que busca generar miedo y justificar deportaciones masivas.

El Contexto Político

En su discurso sobre el Estado de la Unión, el expresidente recordó el brutal asesinato de Iryna Zarutska, una mujer ucraniana, mostrando imágenes angustiosas para argumentar contra la inmigración. Trump erróneamente presentó al sospechoso de este crimen como inmigrante, a pesar de que era nativo de Carolina del Norte.

Reacción de la Administración de Biden

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que el presunto atacante había sido liberado en 2022 y recibió estatus de protección temporal. Sin embargo, la veracidad de esta afirmación ha sido puesta en duda.

300 Años de Historia de Inmigración

Desde que comenzó su campaña presidencial de 2024, Trump ha utilizado el miedo hacia los haitianos con estatus migratorio temporal, incluso haciendo afirmaciones infundadas sobre su comportamiento en comunidades estadounidenses.

Impacto en la Comunidad Inmigrante

La víctima, Yasmin Nilufar, era una inmigrante de Bangladesh que vivió en Estados Unidos durante tres décadas y era madre de dos adolescentes. Samir Syed, presidente de la Sociedad Bangladeshí Americana del Suroeste de Florida, destacó la tragedia de su muerte y el dolor que deja.

Críticas a la Estrategia de Trump

Voces como las de Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, han denunciado la utilización de este video por parte de Trump y el DHS como una táctica rastrera para fomentar el odio hacia las comunidades inmigrantes. Este enfoque recuerda a prácticas anteriores de medios de comunicación que enfatizaban crímenes cometidos por personas de color.

Las Consecuencias de la Narrativa

A medida que Trump emplea estas tácticas, la tensión en torno a las políticas migratorias se intensifica, generando un clima de división y estigmatización hacia los inmigrantes en Estados Unidos. La tragedia de Yasmin Nilufar se convierte, así, en un triste ejemplo de cómo se manipulan las circunstancias para fines políticos.