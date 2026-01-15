BlackRock revela nuevas oportunidades de inversión más allá de la IA

La principal gestora de activos a nivel mundial, BlackRock, lanza un aviso sobre el enfriamiento del mercado de la inteligencia artificial y pronostica cambios significativos en las tendencias de inversión para los años venideros.

La gestión de inversiones de BlackRock señala que, aunque la inteligencia artificial (IA) mantendrá su relevancia como centro de inversión en 2026, su enfoque se diversificará más allá de las grandes empresas tecnológicas. En su reciente informe “Investment Directions”, la firma subraya que los inversores están redefiniendo sus apuestas hacia sectores que son fundamentales para el desarrollo de la IA.

Reorientación de Inversiones hacia Sectores Estratégicos

De acuerdo con una encuesta realizada por BlackRock a 732 empresas en la región EMEA, el 55% de los encuestados continuará invirtiendo en energía, mientras que el 37% optará por infraestructura. Esto indica un claro cambio en la dirección del capital que busca asegurar el funcionamiento eficiente de la inteligencia artificial.

En el transcurso de 2025, corporaciones como Microsoft, Meta y Alphabet fueron líderes en la expansión de la IA, invirtiendo grandes sumas en la creación de centros de datos. Sin embargo, la preocupación sobre la rentabilidad futura de estas inversiones y el creciente nivel de endeudamiento ha generado inquietudes entre los inversores.

Gestionando el Riesgo en el Contexto de la IA

El análisis de Ibrahim Kanan, encargado de renta variable básica en BlackRock, resalta que “es crucial gestionar el riesgo asociado a las grandes capitalizaciones y a la exposición a la IA, mientras se aprovechan las oportunidades de crecimiento diferenciadas”.

La Diversificación como Respuesta a la ‘Fatiga de la IA’

Pese a este cambio estratégico, la confianza en la IA persiste: solo un 7% de los encuestados considera que se trata de una burbuja de mercado. Sin embargo, el entusiasmo inicial ha comenzado a decaer; los precios de las acciones de las grandes tecnológicas han aumentado un 78% en tres años y ahora están viendo señales de estabilización.

El índice de Bloomberg que incluye a las siete grandes tecnológicas ha experimentado una caída del 2% desde octubre, mientras que el resto del mercado ha tenido un rendimiento superior. “Estamos empezando a ver lo que yo llamo ‘fatiga de la IA’”, comentó Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, refiriéndose a la creciente cautela de los grandes inversores.

Inversiones Más Seguras en El Horizonte

Este cansancio por el dominio de la IA ha comenzado a reorientar las inversiones hacia opciones más seguras. Un ejemplo es el ETF Defiance Large Cap Ex-Magnificent Seven (XMAG), que ofrece a los inversores una alternativa más diversificada, excluyendo a las principales siete empresas del sector.

Desempeño de Fondos a Largo Plazo

En 2024, este fondo logró un incremento del 15% y atrajo inversiones significativas, especialmente en la segunda mitad de año, lo que pone de manifiesto una tendencia clara hacia la diversificación de flujos de inversión.

Simultáneamente, el S&P 493, que incluye el resto de las empresas del índice excluyendo a las ‘Siete Magníficas’, demostró un rendimiento superior en 2025. Goldman Sachs estima que estas empresas aportarán aproximadamente el 46% del crecimiento de beneficios del S&P 500 en 2026, una disminución en comparación con el 50% del año anterior. En contraste, se prevé que el S&P 493 aumente su crecimiento de utilidades a un 9%, respecto al 7% proyectado para este año.