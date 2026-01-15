Diputada libertaria propone que universidades publiquen gastos y sueldos

La diputada nacional Mercedes Llano ha presentado una propuesta legislativa que busca aumentar la transparencia financiera de las universidades nacionales, promoviendo la publicación constante y accesible de información clave sobre su administración.

La legisladora de La Libertad Avanza propone una reforma a la Ley de Educación Superior, que obligaría a las universidades a adoptar prácticas de “transparencia activa”, lo que implica que la información relacionada con el manejo de recursos públicos debe ser divulgada sin necesidad de requisitorias específicas.

Más autonomía y responsabilidades

Llano argumenta que esta iniciativa refuerza la autonomía universitaria al mismo tiempo que mantiene el principio de transparencia característico de un gobierno republicano. “El objetivo es fortalecer la autarquía universitaria, consolidando los principios de rendición de cuentas”, explicó la diputada.

Compromisos de Publicación

Entre los principales puntos del proyecto, se contempla la obligatoriedad de las universidades para informar sobre:

La estructura institucional y la identidad de las autoridades encargadas de la gestión.

Nóminas salariales de personal docente y no docente, junto con los métodos de ingreso al sistema.

Convocatorias para contratación de personal y declaraciones juradas de sus directivos.

Informes económicos sobre presupuestos, transferencias de fondos, y contratos.

Estadísticas sobre estudiantes y egresados, así como la relación entre docentes y alumnos.

Un Control Ciudadano Efectivo

La propuesta incluye herramientas para que los ciudadanos puedan acceder a auditorías y evaluaciones, además de indicadores relacionados con la producción académica y científica. Llano enfatiza que sin mecanismos de rendición y transparencia, la autonomía se convierte en opacidad.

La Educación como Servicio Público

“La educación superior es un servicio estratégico de interés público” sostenido mayormente con recursos estatales, resaltó Llano, quien también aboga por un sistema que funcione en concordancia con el acceso a la información y el control ciudadano.