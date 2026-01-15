Dólar Blue: Cierre del Miércoles 14 de Enero

El 14 de enero de 2026 es una jornada decisiva para el mercado cambiario argentino. A continuación, te presentamos la cotización más actualizada de los diferentes tipos de dólares en circulación.

Dólar Blue: Valores del Mercado Paralelo

En el transcurso de hoy, el dólar blue ha alcanzado un precio de $1.495,00 para la compra y $1.515,00 para la venta.

Dólar Oficial: Cotización del Banco de la Nación

Según la información del Banco de la Nación Argentina, el dólar oficial se posiciona en $1.430,00 para la compra y $1.480,00 para la venta en esta fecha.

Dólar MEP: El Mercado de Bonos

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, tiene un valor de aproximadamente $1.480,30 para la compra y $1.481,60 para la venta.

Dólar Contado con Liquidación: Actualización

En el caso del dólar contado con liquidación (CCL), su valor se encuentra en $1.520,30 para la compra y $1.520,90 para la venta.

Dólar Cripto: Operaciones Digitales

Las transacciones en criptomonedas establecen que el dólar cripto se cotiza en $1.513,81 para la compra y alrededor de $1.532,19 para la venta.

Dólar Tarjeta: Tipo de Cambio Turismo

El tipo de cambio utilizado para los gastos realizados en dólares con tarjeta es de $1.924,00, establecido como el dólar turista.

Riesgo País: Indicadores Financieros

El riesgo país, un parámetro que refleja la estabilidad económica de Argentina en comparación con Estados Unidos, se sitúa cerca de 591,00 puntos básicos en este día.