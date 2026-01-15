Incendio fatal: un muerto en el siniestro

Un terrible accidente de motos en Lanús, en el sur del conurbano bonaerense, ha terminado con la vida de un joven y ha dejado a dos personas con heridas de gravedad. El siniestro ocurrió la noche del lunes y fue captado por cámaras de seguridad.

El impactante choque sucedió alrededor de las 22:30 en la intersección de Avenida Donato Álvarez y Cazón, en Monte Chingolo. Las imágenes muestran el momento preciso en que una motocicleta se cruza en el camino de otra. El resultado fue devastador: ambos vehículos ardieron en llamas.

Momentos de terror y valentía

En el video, se observa cómo una moto se desliza hacia el centro de la calle justo antes de ser embestida por otra que aparece de la nada. Tras el impacto, un fogonazo ilumina la escena y uno de los motociclistas es lanzado por el aire, quedando inmóvil a un metro del fuego.

Desesperada lucha por salvar vidas

Un vecino, reconociendo la gravedad de la situación, rápidamente arrastra al joven caído lejos de las llamas. En un acto heroico, otros lugareños se suman al rescate, arrojando agua sobre los motociclistas que aún estaban en llamas.

Testimonios sobre la tragedia

La hermana de Abigail, que viajaba con su novio Alex en una de las motos, declaró a Crónica TV que “no estaban corriendo, fue un accidente”. Según ella, el conductor de la otra moto cometió una “mala maniobra” al cruzarse en un lugar de difícil visibilidad, una situación que ocurre frecuentemente en esa zona debido a la ausencia de un semáforo adecuado.

Condición crítica de los heridos

Abigail fue trasladada a la terapia intensiva del Hospital Evita para recibir atención especializada, mientras que Alex se encuentra también en estado grave. Hasta el momento, la identidad del joven fallecido no ha sido confirmada, ya que no se encontraron sus pertenencias en la escena del crimen.

Preocupaciones por la seguridad vial

La falta de medidas de seguridad en la zona ha generado preocupaciones entre los vecinos, enfatizando la necesidad urgente de mejorar la señalización y el control del tráfico para prevenir futuros accidentes.